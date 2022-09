Via Transilvanica, promovată într-un serial pe Netflix. Când va fi inaugurată?

Cel mai lung traseu turistic ce va lega nordul cu sudul țării, de la Mănăstirea Putna la Dunăre, va fi promovat într-o serie de documentare de pe platforma Netflix.

Via Transilvanica, promovată într-un serial pe Netflix. Când va fi inaugurată? FOTO: Facebook/ Via Transilvanica

Via Transilvanica, cel mai lung traseu turistic ce va lega nordul cu sudul țării, cu o lungime de 1.400 de km, va fi promovat în seria de documentare Flavours of Romania produsă de Netflix. Charlie Ottley, ambasador Via Transilvanica, a început deja filmările, împreună cu echipa sa, pentru sezonul doi al seriei dedicată obiectivelor turistice din regiunile României.

Via Transilvanica va apărea în al patrulea episod din seria doi, cel despre Oltenia.

„Am început această săptămâna în Drobeta Turnu-Severin, drept la capătul drumul nostru care unește, în apropierea Dunării. Am revenit în această parte de Via Transilvanica din Oltenia, pentru că am luat parte la un super proiect. Charlie Ottley, ambasador Via Transilvanica (de fapt, ambasador al tuturor aromelor românești) împreună cu echipa sa, filmează sezonul doi Flavours of Romania, o producție Netflix care explorează România și o arată așa cum este: diversă, surprinzătoare și fermecătoare”, au transmis reprezentanții proiectului Via Transilvanica.

Inițiatorii proiectului Via Transilvanica au anunțat că traseul va fi finalizat în întregime în acest an, iar marea deschidere va fi marcată cu un târg la Alba Iulia, în 8 octombrie.

Tibi Useriu și Anna Szekely au filmat pe traseu și la una dintre atracțiile din județul Mehedinți: Peștera Topolnița.

„Suntem onorați peste măsură și ne tot gândim cât de bine este pentru acest proiect când oameni ca ei vorbesc despre el cu atâta emoție și încredere. Mulțumim echipei Flavours of Romania, Charlie și Oana Mihai (the power duo), Andrei Catalin Smeu și Dan Hdmdan (vrăjitori cu camere și drone), Alex și Călin sunteți o inspirație, mulțumim celor de la Vertical Adventure că ați avut grijă de noi în peșteră! Și salutăm Mehedințiul, cu a sa climă sub mediteraneană, cu smochinii încărcați, cu ferigi, țestoase și stânci semețe, legende și eroi, cu Dunărea vindecătoare”, mai arată inițiatorii proiectului Via Transilvanica.

Via Transilvanica va lega nordul cu sudul țării

În urmă cu 5 ani, câțiva voluntari antrenați în proiecte sociale, cei de la Asociația Țăsuleasa Social, au desenat pe harta României cel mai mare traseu turistic ce străbate țara de la nord la sud. În momentul de față, traseul se apropie de finalizare și își așteaptă pe iubitorii de drumeții și pe cei care doresc să descopere România altfel. Alin Ușeriu, fratele Ultramaratonistului Tibi Ușeriu, a început marcarea și omologarea drumului turistic și de pelerinaj, care să unească oameni, comunități, culturi și tradiții.

Spania are Camino de Santiago, iar România are Via Transilvanica. Este o comparație care a tot fost făcută, nu doar de cei care au luat la pas traseul până în porțiunile inaugurate, ci și de către inițiatori. Drumul lui Iacob cunoscut, ca și Camino de Santiago, este un traseu de pelerinaj creștin străbătut din perioada Evului Mediu care are ca destinație mormântul apostolului Iacob cel Mare din Catedrala din Santiago de Compostela. În fiecare an ajung pe jos la Santiago de Compostela sute de mii de pelerini şi aproape 3 milioane de turişti de pe toate continentele.

Traseul, o experiență și sufletească, nu doar fizică

Chiar dacă este un traseu turistic greu de parcurs, cei care îl vor străbate de la un capăt la altul se vor îmbogăți și sufletește. Din punct de vedere cultural, drumețul va avea ocazia să fie purtat într‑un mod unic, atât prin istoria României, cât și prin realitatea modernă.

Astfel, acesta va avea acces la o abordare diferită față de clișeele și stereotipurile cunoscute și va avea ocazia să experimenteze natura într‑un mod veritabil, din Obcinele Bucovinei, pe lângă munții Călimani până la depresiunile ce duc la portul Dunării.

Traseul de 1.400 de km ar putea aduce în câțiva ani mii sau zeci de mii de turiști din toată lumea, dornici să descopere România.

