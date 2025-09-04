Daniel Bîrligea, fostul jucător de la CFR, a fost desemnat jucătorul sezonului!

Atacantul celor de la FCSB a fost desemnat de către cei de la Transfermarkt drept cel mai bun jucător din sezonul 2024/2025.

Daniel Bîrligea a debutat pentru națioanala României în 2023 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Compania specializată în a estima cât mai aproape de adevăr valoarea jucătorilor de fotbal l-a ales pe vârful transferat de la CFR Cluj la FCSB vara trecută drept cel mai important jucător al sezonului.

Bîrligea a marcat 16 goluri în ediția precedentă, 2 la Cluj și 14 în tricoul echipei patronate de Gigi Becali. În schimbul său, omul de afaceri a plătit două milioane de euro și îi va mai achita lui Neluțu Varga încă 15% dintr-un viitor transfer.

Bîrligea a reușit să câștige titlul de campion anul trecut alături de roș-albaștrii, pentru care a punctat și de trei ori în faza principală din Europa League.

El mai are în CV și un titlu de campion cu fosta echipă a lui Dan Petrescu, în sezonul 2021/2022.

Crescut de cei de la Palermo, acum formație din liga a doua italiană, Bîrligea a mai jucat pentru Teramo înainte să se întoarcă în România. Are 3 apariții pentru naționala României și a marcat o dată.

