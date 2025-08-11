Drilon Islami e la un pas de plecarea de la CFR după doar două luni!

Transferat în această vară, fotbalistul kosovar nu a evoluat în meciuri oficiale pentru ardeleni.

Drilon Islami a evoluat doar în meciuri amicale pentru CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Potrivit informațiilor celor de la Fanatik, mijlocașul transferat în urmă cu doar două luni de la FK Priștina este la un pas de plecarea din Gruia.

În ciuda numeroaselor accidentări din lot, jucătorul nu l-a convins pe Dan Petrescu să-i ofere câteva minute în acest debut de sezon și ar putea pleca de la Cluj mai repede decât s-ar fi așteptat fanii echipei.

În acest moment, ardelenii nu pot conta pe patru jucători de bază: mijlocașii Karlo Muhar, Lindon Emerllahu, Adrian Păun și extrema stângă Mohammed Kamara, indisponibil până la finalul anului.

S-ar putea întoarce în Kosovo!

Dacă la Cluj nu a primit șanse să evolueze până acum, una dintre cele mai titrate echipe din țara sa natală ar fi interesată de serviciile lui Islami (25 de ani).

Conform sursei menționate anterior, jucătorul ar fi dorit la Ballkani, locul 2 în sezonul trecut. Formația kosovară a fost adversara CFR-ului în grupele Conference League în sezonul 2022/2023.

Nu ar fi prima mutare între cele două echipe. Ardelenii i-au mai transferat de la formația kosovară în trecut pe Ermal Krasniqi, Armend Thaqi și Lindon Emerllahu, în timp ce de la Cluj la Ballkani a plecat atacantul Valentine Serebe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: