U-BT Cluj-Napoca, înfrângere la limită în meciul contra SCM Timișoara. Mihai Silvășan: „Este o înfrângere neașteptată”

U-BT Cluj-Napoca a pierdut vineri seară meciul contra SCM Timișoara. Partida s-a încheiat cu scorul de 70 la 74.

SCM Timișoara a produs surpriza serii pe BT Arena, reușind să o învingă pe U-BT Cluj-Napoca.

Partida a fost una echilibrată, cu ambele echipe luptând intens pentru fiecare punct. SCM Timișoara a demonstrat o defensivă solidă și un atac eficient, reușind să controleze ritmul jocului și să mențină un avantaj constant pe parcursul meciului. Pe de altă parte, U-BT Cluj-Napoca a întâmpinat dificultăți în a-și impune jocul obișnuit, confruntându-se cu o apărare bine organizată și cu o echipă adversă motivată să obțină victoria.

Partida a început sub semnul echilibrului, cu ambele echipe schimbând constant conducerea pe tabelă. Clujenii au avut un start mai bun și au câștigat primul sfert cu 19-17, păstrându-și avantajul și în debutul actului secund. Cu toate acestea, bănățenii au răspuns excelent înainte de pauză, reducând diferența și intrând la cabine sub adăpostul celor 44 de puncte, în timp ce U-BT avea 32 de puncte.

Actul secund Timișoara a fost echipa mai activă și mai organizată. Jucătorii au pus stăpânire pe joc în al treilea sfert, reușind să rămână în avantaj și să câștige actul cu 54-51. În ultimele minute din meci, U-BT a încercat revenirea, dar oaspeții au rezistat presiunii și au gestionat foarte bine finalul, păstrându-și avantajul până la fluierul final. Meciul s-a încheiat cu scorul de 74 la 70.

În penultima rundă a sezonului regulat, U-BT Cluj joacă pe terenul celor de la CS Vâlcea.

„Este o înfrângere neașteptată, concluziile le vom trage după ce vom analiza jocul. Nu ne cade bine acest rezultat. Am evoluat foarte prost, mai ales pe partea de atac. În prima repriză nu ne-am descurcat nici pe partea de apărare, unde am lăsat mult prea multe recuperări ofensive. A fost 11-2 la recuperările ofensive și asta nu spune decât un singur lucru, și anume lipsa noastră de combativitate. Până la urmă, acest lucru ne-a costat, ei au prins încredere. Am jucat împotriva unei echipe incomode, însă mergem mai departe”, a declarat antrenorul Mihai Silvășan, citat de u-bt.ro

