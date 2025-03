Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj, după victoria dramatică din campionat: „A fost un meci extrem de dificil”

U-BT Cluj a câștigat la limită meciul de de sâmbătă seara contra echipei CSM Târgu Mureș. Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor, a declarat că acest meci a fost foarte dificil.

Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj | Foto: Federația Română de Baschet -Facebook

U-BT Cluj-Napoca a avut din nou parte de un meci greu, de această dată la Târgu Mureș, unde gazdele de la CSM au fost la conducere în cea mai mare parte a jocului.

Totuși, partida din etapa cu numărul 25 a Ligii Naționale de Baschet Masculin s-a încheiat cu scorul de 104-102 pentru campioana en-titre.

Mihai Silvășan: „A fost extrem de dificil”

„A fost un meci extrem de dificil, am întâlnit o echipă a Mureșului care a marcat din absolut orice poziție. Și apărarea noastră a fost de foarte multe ori de vină, evident că acolo nu am evoluat la modul în care trebuia. Pe de altă parte, trebuie să ne așteptăm la aceste lucruri, să știm că echipele împotriva cărora jucăm sunt extrem de motivate. Prin urmare, există șanse mari ca ei să evolueze în fața noastră mai bine decât o fac de obicei. Acceptăm lucrul acesta, ne bucură, dar trebuie să fim realiști și să ne pregătim mai bine. Îi felicit pe jucători pentru felul cum s-au luptat, mai ales în sfertul patru, în apărare. Faptul că am reușit coșuri de trei puncte în atac a fost un mare plus. Cu siguranță alcătuim o echipă în adevăratul sens al cuvântului și sunt niște băieți cu care aș merge oricând la război. Nu au cedat, au stat împreună și asta fac echipele mari, învingătoare, caută să câștige în orice situație”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: