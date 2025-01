Victorie clară pentru U-BT Cluj în partida cu CSM Ploiești. Mihai Silvășan: „A fost un meci bun”.

U-BT Cluj-Napoca a obținut o victorie categorică (88-66) cu CSM Ploiești, în ultima partidă din campionat disputată în deplasare.

Victorie categorică pentru U-BT Cluj în Liga Națională|Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania a reușit un scor bun în ultima deplasare din campionat – 88-66 împotriva celor de la Petrolul Ploiești.

Clujenii au condus cu 2-8 după un lay-up al lui Zavier Simpson. Diferența a crescut pe parcurs, în condițiile în care jucătorii U-BT Cluj-Napoca au marcat susținut.

U-Banca Transilvania și-a dominat adversara: Simpson a făcut spectacol pe teren, iar Zach Hankins a reușit să înscrie decisiv.

„A fost un meci bun din punct de vedere al intensității. Ne-am apărat bine, am depus efort și am reușit o victorie facilă, chiar dacă ofensiv am ratat aruncări”, a declara antrenorul U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan.

Campionii României se pregătesc acum de următoarea deplasare în BKT EuroCup. U-Banca Transilvania va juca miercuri, 15 ianuarie, pe terenul Veneției.

