Cupa României la baschet masculin se joacă la Cluj-Napoca. Potențialele adversare din finală pentru baschetbaliștii clujeni.

Tragerea la sorți pentru organizarea Cupei României la baschet masculin a fost adjudecată de U-BT Cluj-Napoca.

Cupa României, câștigată de baschetbaliștii clujeni în februarie 2023/Foto: Emil Boc Facebook.com

Luni s-a desfășurat ședința Consiliului Director al Federației Române de Baschet, iar cu acest prilej au fost stabilite detalii legate de turneul Final 8 al Cupei României.

Cert este că turneul final al Cupei României se va desfășura la Cluj-Napoca, potrivit anunțului făcut de echipa clujeană de baschet masculin.

„Tragerea la sorți pentru organizarea competiției a fost adjudecată de către clubul nostru.

Astfel, meciurile care vor stabili câștigătoarea Cupei României se vor desfășura la Cluj-Napoca, perioada exactă urmând a fi stabilită în curând”, potrivit unei informări realizate de U-BT Cluj-Napoca.

Cele opt participante vor fi U-Banca Transilvania, Rapid București, CSM CSU Oradea, CSO Voluntari, CSU Sibiu, CSM Constanța, CSM Târgu Mureș și CSM Petrolul Ploiești. De asemenea, au fost stabilite și partidele din sferturile de finală, după cum urmează:

CSO Voluntari vs U-Banca Transilvania

CSU Sibiu vs CSM Constanța

CSM Petrolul Ploiești vs CS Rapid București

CSM CSU Oradea vs CSM Târgu Mureș

În semifinale se vor duela învingătoarele primelor două sferturi de finală și învingătoarele următoarelor două sferturi de finală. Dacă vor trece de CSO Voluntari, baschetbaliștii clujeni se vor lupta să ajungă în finală cu învingătoarea confruntării dintre CSU Sibiu și CSM Constanța.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: