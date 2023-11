Turneul Transylvania Open se joacă din nou, după numai 4 luni. Directorul competiției: „Reprezintă un pas important pentru noi”

Cea de-a patra ediție a turneului de tenis va avea loc în 3-11 februarie 2024, la doar 4 luni distanță de ediția din anul 2023.

Ana Bogdan la ediția din 2022 a Transylvania Open/ Foto: organizatori

Ediţia următoare a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) va avea loc între 3 şi 11 februarie 2024, au anunţat organizatorii.

Turneul şi-a desfăşurat trei ediţii până acum, toate desfăşurate spre finalul sezonului, în octombrie.

„Schimbarea perioadei în care are loc Transylvania Open, din toamnă în iarnă, reprezintă un pas important pentru noi. Este o mișcare strategică și suntem extrem de fericiți că am reușit să o implementăm. Prin plasarea noastră la începutul calendarului, după Australian Open, vom fi printre primele turnee din circuit, sporind șansele noastre de a aduce la Cluj jucătoare valoroase. Prin programarea evenimentului după alte competiții din aceeași zonă, oferim jucătoarelor posibilitatea de a continua seria de turnee în Europa. În plus, la început de an, jucătoarele sunt într-o formă mai bună și determinate să acumuleze rapid cât mai multe puncte pentru a-și asigura o poziție puternică în clasament. Sperăm să ne menținem și în viitor această poziție avantajoasă”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open WTA 250

Cea de-a patra ediție a turneului de tenis din Cluj-Napoca va avea loc tot în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor juca indoor, pe hard, pe cele două terenuri de tenis care vor fi amenajate. În total, 32 de jucătoare vor concura la meciurile de simplu, și 16 echipe la dublu, pentru 280 de puncte WTA și premii în valoare de 267,082$. În plus, tabloul de calificări va avea 24 de jucătoare.

În 2021, titlul a fost câştigat de estoniana Anett Kontaveit, după o finală cu Simona Halep, în 2022 s-a impus rusoaica Ana Blinkova, iar anul acesta a câştigat germanca Tamara Korpatschm, după o finală cu Gabriela Ruse. Transylvania Open a fost desemnat cel mai bun turneu WTA 250 al anului 2022.

