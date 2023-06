„U” Cluj continuă campania achizițiilor. Andreias Calcan, crescut sub sigla clubului clujean, revine acasă

FC Universitatea Cluj continuă seria achzițiilor pentru noul lot al echipei și îl aduce acasă pe Andreias Calcan, un jucător crescut sub sigla clubului clujean.

Andreias Calca revine la U Cluj/Foto: fcucluj.ro

Andreias Calcan (29 de ani), care are în palmares o Cupă și o Supercupă, precum și peste 100 de meciuri în Superligă, revine în echipa „Șepcilor Roșii”, potrivit FC Universitatea Cluj.

„Pentru mine, „U” înseamnă acasă. Este clubul unde am crescut, unde am învățat să joc fotbal, unde am făcut pasul în fotbalul profesionist.

Am petrecut șase ani din viață aici. E un moment fericit pentru mine, un moment frumos și sunt foarte încântat să revin acasă”, a declarat fotbalistul pentru fcucluj.ro

Născut la Slatina, a debutat în prima ligă din România la „U” pe parcursul sezonului 2013/2014. Calcan a fost apoi împrumutat în liga secundă la CSM Râmnicu Vâlcea pentru câteva luni și s-a întors în alb-negru pentru a fi parte din lotul care a ajuns în finala Cupei României din 2015. Pentru „U” a jucat în 47 de partide, marcând un gol într-un meci din liga secundă cu Chindia Târgoviște din sezonul 2015/2016.

Ulterior, Calcan a jucat în prima ligă olandeză, a jucat de asemenea pentru Almere City FC și FC Dordrecht. În țară a înregistrat o perioadă foarte bună la Viitorul Constanța, pentru a fi contractat după de Ujpest FC (Ungaria).

FC Argeș a fost pentru Andreias Calcan ultima destinație înainte de reîntoarcerea la „U”.

„U” Cluj a anunţat deja trei transferuri pentru sezonul viitor, Daniel Popa (atacant), Bogdan Mitrea (fundaş) şi Doru Popadiuc (mijlocaş).

Recent, FC Universitatea Cluj a anunțat că mijlocașul central Mihai Bordeianu (31 de ani) se alătură lotului antrenat de Anton Petrea. Clubul clujean a mai bifat o mutare și l-a transferat de curând pe Radoslav Dimitrov, precum și pe mijlocajul defensiv Ovidiu Perianu.

