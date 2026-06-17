Strigăt de ajutor pentru o mamă rănită în urma unei explozii. Familia caută urgent donatori de sânge

Un apel disperat pentru donare de sânge a fost lansat în mediul online de familia unei femei internate la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București.

Strigăt de ajutor pentru o mamă rănită în urma unei explozii. | Foto: Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj - Facebook

Un apel disperat pentru donare de sânge a fost lansat în mediul online de familia unei femei internate la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București, care a fost rănită grav în urma unei explozii. În urma accidentului, femeia urmează să fie supusă unei operații și are nevoie urgentă de sânge.

Apelul a fost lansat de copilul acesteia pe rețelele de socializare, unde cere sprijinul tuturor celor care pot dona. Potrivit mesajului publicat online, persoanele care se prezintă la donare sunt rugate să menționeze că sângele este destinat pacientei Rebrean Dinuța, internată la Spitalul de Arși din București. Familia precizează că pot dona persoane cu orice grupă sanguină.

„Mama este internată la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București. Urmează să intre în operație și va avea nevoie urgentă de sânge”, este mesajul transmis de familie în speranța că va mobiliza cât mai mulți donatori.

Unde poți dona sânge?

Persoanele care doresc să răspundă apelului familiei pot dona sânge la orice centru de transfuzie din țară. În Cluj-Napoca, donările se fac la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 18.

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