Veste bună pentru cuplurile infertile. Se reia Programul de Fertilizare in Vitro. Câți pot beneficia de fonduri?

Programul de Fertilizare in Vitro (FIV) se va relua cu un buget de 100 de milioane de lei, bani obținuți în urma rectificării bugetare.

Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Ministerul Muncii a obținut, în urma rectificării bugetare, suma de 100 de milioane de lei credite de angajament pentru Programul de Fertilizare in Vitro (FIV), a anunțat ministrul de resort, Petre Florin Manole.



100 de milioane de lei pentru cuplurile infertile din România

„La rectificarea bugetară am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-și împlini visul de a avea un copil. Iar de la anul, vom folosi fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari”, a precizat Manole într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.

Potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanțelor, la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, creditele bugetare au fost suplimentate cu circa 5,52 miliarde lei.

„Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal pentru asigurarea drepturilor de asistență socială cu suma de 2,52 miliarde lei credite de angajament și credite bugetare și pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 3,74 miliarde lei credite de angajament și credite bugetare”, se precizează în documentul citat.



La finalul lunii aprilie, Guvernul a aprobat continuarea, și în 2025, a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV).

Foto: depositphotos.com

