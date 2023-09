Performanță de campion! David Popovici a adunat 34.000 de euro pentru o cauză nobilă, în decurs de câteva zile

Dublul campion mondial la înot, David Popovici, a reușit să strângă 34.000 de euro din donaţii în doar 10 zile. Fondurile colectate sunt destinate unei acțiuni caritabile.

David Popovici în cadrul unui concurs /FOTO: David Popovici Facebook.com

Recent, înotătorul român David Popovici a anunțat că îşi donează ziua de naştere, aniversată în 15 septembrie, pentru ca cinci frați muzicieni să aibă o casă.

„În doar zece zile de la startul campaniei, David Popovici a reuşit să adune aproximativ 34.000 de euro din cei 45.000 de euro necesari cumpărării unui apartament pentru cinci fraţi performanţi, dar extrem de vulnerabili. Până acum, 1.500 de donaţii şi tot atâţia oameni de Bine au făcut ca visul lui David să prindă contur şi să avem încredere că putem spune, cu toată inima, #SuntAici, atunci când privim spre copii performanţi, dar marcaţi de fragilitate şi greu. Pentru a împlini visul celor cinci fraţi, David are nevoie de voi, pentru încă 11.000 de euro”, arată reprezentanții Fundaţiei Hope and Homes for Children, care a inițiat acest demers.

David Popovici îşi doreşte ca vineri, 15 septembrie, când împlineşte 19 ani, întreaga sumă să fie strânsă, chiar dacă această campanie de donaţii se încheie oficial la 30 septembrie.

„Sunt tare bucuros pentru sprijinul pe care l-am primit din partea oamenilor, în perioada asta! Dacă în 10 zile am reuşit, împreună, să strângem peste 34.000 de euro - şi aş vrea să mulţumesc fiecărui donator - am încredere că suntem şi mai mulţi, iar puterea noastră este şi mai mare, pentru a ajunge la întreaga sumă de care este nevoie. Îmi doresc din tot sufletul să adunăm împreună banii necesari, iar mâine, de ziua mea, să îi pot strânge în braţe pe Andrei, Matei, Bogdan, David, Teodor şi să le spun: «Am reuşit!»”, a menţionat dublul campion mondial.

Cei cinci tineri muzicieni au câştigat până acum peste 100 de medalii la concursurile la care au participat. Andrei cântă la vioară şi a absolvit Conservatorul, Matei şi Bogdan studiază pianul şi trec în anul II la Conservator, iar Teodor şi David sunt în clasa a XII-a la canto clasic, respectiv chitară, se pregătesc amândoi pentru aceeaşi facultate.

În primăvara acestui an, înotătorul român David Popovici şi-a donat medalia de aur câştigată în proba de 200 m liber la Campionatele Mondiale, pentru copiii bolnavi de cancer.

