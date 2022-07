Veteran de război din Dezmir, sărbătorit la împlinirea unui secol de viață: „Am ascultat din înțelepciunea adunată într-o viață lungă”

Vasile Mărginean, veteran de război din Dezmir, a fost sărbătorit luni, la împlinirea unui secol de viaţă.

Înconjurat de familie, venerabilul veteran de război a primit vizita şi reprezentanții Primăriei Apahida, dar și a membrilor Asociației Veteranilor de Război din România și pe cei ai Asociației Naționale a Cadrelor în Rezervă și în Retragere din M.A.P.N.

Domnul Vasile Mărginean a fost numit și cetățean de onoare al comunei Apahida.

Festivitatea a fost emoţionantă, atât pentru sărbătorit, cât şi pentru cei care i-au fost alături.

Primarul comunei Apahida, Grigore Fati, a vorbit cu veteranul de război și a ascultat din înțelepciunea adunată într-o viață lungă și plină de evenimente.

„Astăzi (25 iulie-n.red.) am avut plăcerea și onoarea de a-l sărbători pe domnul Vasile Mărginean, la împlinirea a 100 de ani de viață.

Locuitor al satului Dezmir, domnul Mărginean este veteran de război și, după o Hotărâre a Consiliului local Apahida, cetățean de onoare al comunei noastre. Am schimbat câteva vorbe cu dânsul, am ascultat din înțelepciunea adunată într-o viață lungă și plină de evenimente și am petrecut câteva zeci de minute împreună cu familia sa și cu oamenii veniți să își arate respectul și prețuirea pentru el.

Alături de reprezentanții Primăriei, ne-am bucurat să îi avem alături de noi pe membrii Asociației Veteranilor de Război din România și pe cei ai Asociației Naționale a Cadrelor în Rezervă și în Retragere din M.A.P.N.

La mulți ani, domnule Vasile Mărginean!”, a scris primarul comunei Apahida.

