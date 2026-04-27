Anchetă a Parchetul European la Cluj, suspiciuni de fraudă și corupție în achiziții de echipamente medicale din pandemie

Parchetul European – Biroul din Cluj-Napoca a anunțat declanșarea unei anchete privind o procedură de achiziții publice derulată în anul 2021, în plină pandemie de COVID-19.

Procurorii europeni investighează posibile fapte de corupție și fraudă în cadrul unor achiziții publice de echipamente medicale realizate în timpul pandemiei de COVID-19, conform Agerpres.ro.

Contractul vizat de anchetă are o valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, iar suspiciunile vizează favorizarea unei companii și acordarea de mită unor funcționari publici.

Percheziții în mai multe județe

Parchetul European – Biroul din Cluj-Napoca a anunțat declanșarea unei anchete privind o procedură de achiziții publice derulată în anul 2021, în plină pandemie de COVID-19.

Potrivit procurorilor, săptămâna trecută au fost efectuate percheziții în București, Brașov și Mureș, în cadrul investigației care vizează modul în care au fost atribuite contractele pentru echipamente medicale.

Suspiciuni de favorizare și mită

Caietul de sarcini al licitației ar fi fost adaptat astfel încât să favorizeze o anumită companie, care a și câștigat contractul.

Procurorii suspectează că reprezentanții acestei firme ar fi oferit mită unor funcționari publici din cadrul Spitalului de Urgență Județean Brașov, pentru a se asigura că procedura de achiziție este aranjată în favoarea lor.

De asemenea, există suspiciuni că funcționarii implicați ar fi solicitat și primit aproximativ 5% din valoarea contractului.

Probe ridicate și instituții implicate

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe, inclusiv documente și dispozitive electronice.

Investigația este realizată cu sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, al Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, precum și al inspectoratelor de poliție din județele Brașov și Mureș.

