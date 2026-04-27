Legea privind prevenirea și combaterea femicidului a intrat în vigoare în România!

Actul normativ introduce pentru prima dată în legislația națională definiția femicidului și stabilește formele în care acesta poate fi sancționat.

Legea nr. 53/2026 privind femicidul a intrat în vigoare la data de 26 aprilie și reglementează prevenirea și combaterea femicidului.

Legea nr. 53/2026 privind femicidul a intrat în vigoare la data de 26 aprilie și reglementează prevenirea și combaterea femicidului, precum și a violențelor care îl preced.

Actul normativ definește femicidul ca fiind uciderea intenționată a unei femei sau moartea acesteia ca urmare a unor infracțiuni intenționate. Legea introduce mai multe forme ale acestei infracțiuni, printre care femicidul intim, comis de un membru al familiei, și femicidul nonintim, săvârșit de alte persoane în contexte precum controlul asupra victimei, violența sexuală sau exploatarea.

De asemenea, este reglementat și femicidul indirect, care include situații precum sinuciderea unei femei ca urmare a violenței domestice sau moartea provocată de practici precum mutilarea genitală.

Pedepse mai dure și noi infracțiuni în Codul penal

Legea aduce modificări importante și Codului penal, extinzând cazurile de omor calificat atunci când fapta este comisă din motive de gen sau în contextul exercitării controlului asupra victimei.

Totodată, sunt majorate pedepsele pentru determinarea sau înlesnirea sinuciderii, în situațiile în care victima este sau a fost partenerul agresorului.

Sancțiunile sunt înăsprite și pentru infracțiuni precum lovirile, vătămările corporale sau lovirile cauzatoare de moarte, atunci când acestea sunt comise asupra unui membru de familie sau a unui fost partener.

Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc întărirea cadrului legal pentru combaterea violenței împotriva femeilor și prevenirea unor astfel de infracțiuni.

