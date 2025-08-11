5 sfaturi prețioase pentru persoanele alergice la soare (P)

Alergia la soare nu este un simplu disconfort.

Sursa imagine - Pixabay

Pentru cei care se confruntă cu această afecțiune, numită și erupție polimorfă la lumină, expunerea la razele solare poate însemna apariția rapidă a mâncărimilor, roșeții, veziculelor sau a unei senzații persistente de arsură. De cele mai multe ori, simptomele apar la câteva ore după expunere și pot persista chiar și câteva zile. Din fericire, există soluții care pot reduce semnificativ riscurile și pot transforma lunile de vară într-o perioadă mai ușor de gestionat.

Alergia se manifestă prin mâncărime intensă, uneori greu de ignorat, care poate apărea pe zone expuse precum decolteul, umerii, gâtul, antebrațele sau fața. Mâncărimea este urmată de roșeață vizibilă, senzație de „piele care arde” sau înțeapă, uneori însoțită de micropustule, bășicuțe sau umflături. În funcție de severitate, pielea poate deveni sensibilă la atingere, se poate coji, iar leziunile pot lăsa în urmă pete pigmentare.

Multe persoane care suferă de alergie la soare descriu o senzație de arsură combinată cu mâncărime, ca și cum pielea ar reacționa violent la o atingere invizibilă. Disconfortul este cu atât mai frustrant cu cât apare adesea după o expunere scurtă, uneori chiar de câteva minute, și nu întotdeauna în condiții de soare puternic; lumina difuză sau reflexia de pe suprafețe (apă, nisip, beton) pot fi suficiente.

Sursa imagine - Pixabay

Iată 5 sfaturi esențiale, care ajută persoanele alergice la soare să-și protejeze pielea și să se bucure în siguranță de lumină și aer liber:

1. Evitarea expunerii directe în intervalele critice

Între orele 10:00 și 16:00 razele UV sunt cele mai intense. În această perioadă, pielea sensibilă reacționează mult mai ușor chiar și la câteva minute de expunere. Așadar, este recomandat ca activitățile în aer liber să fie planificate dimineața devreme sau după ora 17:00, când radiația scade semnificativ.

2. Alegerea unui fotoprotector cu spectru larg și filtre minerale

Un SPF obișnuit nu este suficient pentru cineva cu fotosensibilitate. În aceste cazuri, dermatologii recomandă produse cu filtre minerale (oxid de zinc sau dioxid de titan), care acționează ca o barieră fizică împotriva razelor UVA și UVB. Este important ca protecția solară să aibă SPF 50+, să fie aplicată cu 20 de minute înainte de expunere și reaplicată la fiecare două ore, sau imediat după transpirație sau contact cu apa. Pentru a întări pielea „din interior”, este recomandat consumul de alimente sau suplimente care furnizează calciu, seleniu, zinc și beta-caroten . Aceste minerale și antioxidanți ajută la menținerea sănătății dermului și sporesc rezistența la lumina solară.

3. Purtarea hainelor cu protecție UV

Textilele pot fi un aliat de nădejde. Hainele din materiale dense, în culori închise, cu mâneci lungi și protecție UV încorporată oferă o protecție suplimentară, mai ales în zonele expuse constant – decolteu, gât, brațe. Pălăriile cu boruri largi și ochelarii de soare cu filtru UV protejează nu doar pielea, ci și ochii, care pot reacționa sensibil la lumină intensă.

4. Evitarea produselor care pot agrava fotosensibilitatea

Anumite medicamente (precum unele antibiotice, antiinflamatoare sau anticoncepționale), dar și ingrediente cosmetice precum retinolul, acizii AHA/BHA sau uleiurile esențiale pot crește sensibilitatea pielii la lumină. Este esențial ca persoanele cu alergie la soare să citească atent etichetele produselor și să consulte un dermatolog înainte de a folosi tratamente active în sezonul cald.

5. Recuperare rapidă după expunerea la soare

Dacă alergia își face simțită prezența, se recomandă aplicarea compreselor reci și dușuri călduțe (nu fierbinți), pentru a calma mâncărimea și disconfortul. După uscare, evitarea produselor grase este indicată – mai utilă este o loțiune lejeră cu aloe vera sau panthenol pentru hidratare fără iritarea suplimentară a pielii. Pot fi utile și gelurile de calmare și răcorire după expunerea la soare.