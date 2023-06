Maria, o fetiță de doar 9 luni, e bolnavă și are nevoie de sânge! Este internată la spital în Cluj-Napoca

Maria Dumitru este o fetiță de 9 luni din Bistrița-Năsăud care s-a îmbolnăvit. Ea este în prezent internată la Pediatrie 2 în Cluj-Napoca, potrivit bistriteanul.ro.

Maria a ajuns în spital după ce au apărut probleme la analize, însă nu i s-a stabilit încă un diagnostic. Potrivit sursei citate, medicii clujeni au constatat că are nevoie de transfuzie de sânge.

Pentru a dona, trebuie doar să te prezinți într-un centru de transfuzie sanguină și să menționezi că donația ta este pentru „Dumitru Maria, internată la Pediatrie 2 Cluj”.

În Cluj-Napoca, Centrul de Transfuzie Sanguină se află pe strada Nicolae Bălcescu nr.18 și funcționează de luni până vineri între orele 7:30-13:30.

Programări se pot face prin:

Criterii pentru donarea de sânge

Tuturor donatorilor, în special celor care vin să doneze după ora prânzului, le este recomandat să citească principalele criterii de eligibilitate pentru a putea dona:

-vârsta: 18-60 ani;

-greutate: femei – între 55 și 100 kg; bărbați – între 60 și 110 kg;

-pulsul: 60-100 bătăi pe minut;

-să nu fi luat mese bogate în grăsimi în ziua donării sau cu o zi înainte - încercați să mâncați ușor atât în ziua dinaintea donării, cât și la micul dejun și eventual la prânzul dinaintea donării (alimente foarte bune înaintea donării: cereale cu lapte, pui cu orez, cartofi, pește. Evitați prăjelile, uleiurile, cașcavalul gras, smântâna, untul!)

-să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli

infecțioase, etc.);

-să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

-să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;

-să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (dar anticoncepționalele și suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate);

-să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;

-să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după);

-să nu consumați alcool cu 48h înaintea donării.

Nu pot să fie donatori cei care au sau au avut următoarele boli: hepatita (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie si alte boli neurologice, boli psihice, bruceloza, ulcer, diabet zaharat, boli de inima, boli de piele: psoriazis, vitiligo, miopie forte peste (-) 6 dioptrii, cancer.

