A murit Ilinca! O fetiță salvată printr-un miracol de medicii din Cluj în urma cu 4 ani s-a stins din viață

A murit o fetiță care a fost salvată de medicii din Cluj-Napoca în urmă cu câțiva ani. Ilinca a trecut printr-un transplant, câteva operații și a avut parte de un progres incredibil.

A murit Ilinca / Foto 1: captură video Emanuel Ungureanu, Facebook - Foto 2: pixabay.com

Viața Ilincăi a fost salvată în 2017 printr-un transplant renal efectuat de medicii clujeni de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant.

Ilinca avea mari probleme cu piciorușele și a suferit două operații succesive din această cauză. Însă, ele au dat roade! Ilinca a putut să meargă în picioare din nou, iar în 2019 viața ei era îmbunătățită semnificativ. Emanuel Ungureanu a vorbit mai pe larg despre situația Ilincăi într-o postare din acea vreme:

„1 minut și 36 de secunde de fericire și miracolul transplantului! Acum 2 ani și jumătate Ilinca s-a născut din nou. Priviți în video 1 cum arăta trupul ei firav în a 6 -a zi după transplantul renal... Ilinca nu își putea folosi picioarele DELOC! Acest copil special a primit o URIAȘĂ șansă la viață după ce părinții unui înger de 3 ani, în moarte cerebrală, au fost de acord ca organele puiului lor să salveze un copil minunat ca Ilinca. Mă înclin cu respect în fața bunătății lor.

Medicii Silviu Moga și Florin Elec, alături de colegii lor de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Cluj-Napoca, au transplantat cei 2 rinichi, FĂRĂ ȘPAGĂ, Ilincăi și Mariei, 2 fetițe din Constanța. Anul acesta, medicii de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Cluj-Napoca, eliberați de dictatura lui Lucan au salvat 100 de vieți prin transplanturi renale pentru care nu s-au plătit șpăgi. Le sunt foarte recunoscător pentru munca lor extraordinară!

Aseară am vizitat-o pe Ilinca, ne-am făcut un obicei să împodobim bradul, alături de colegii ei din familia Asociației Delia Grădinaru. Nu o mai văzusem pe Ilinca din tabără de vară pe care am organizat-o în Sicilia pentru ea și prietenii ei cu aceeași suferință.

Am rămas șocat, după 2 operații succesive la piciorușe, realizate magistral de doctorul Dan Cosma de la Spitalul de Recuperare din Cluj, Ilinca MERGE ÎN PICIOARE. În plus, deși am pornit de la zero acum 1 an, cu eforturile susținute ale învățătoarei ei minunate, Anca Maier, Ilinca citește, recită poezii lungi, cântă ca o privighetoare... Vedeți Video 2!

Ieri am adormit pe deplin fericit și liniștit, lucru rar în existența mea zbuciumată de suferință, mizerie și moarte”, a scris Emanuel Ungureanu pe pagina de Facebook în anul 2019, când starea Ilincăi s-a îmbunătățit foarte mult.

Din păcate, însă, acum Ilinca s-a stins din viață. „Cu durere în suflet și regret vă anunțăm că puiul nostru, Ilincuța, a decis să stea alături de îngerași în ceruri”, a anunțat mama sa în urmă cu o zi.

Condoleanțe familiei îndurerate!

