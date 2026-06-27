Mircea Abrudean: „PNL nu va da un cec în alb PSD-ului care a ales să pună interesele României pe locul doi”

Președintele Senatului, liberalul clujean Mircea Abrudean, consideră că PNL nu poate acorda PSD-ului un „cec în alb” pentru că social-democrații au lăsat interesele României pe locul al doilea.

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean: „PSD ar fi putut să își asume guvernarea din primul moment” | Foto: senat.ro

Vicepreședintele PNL clujeanul Mircea Abrudean, președinte al Senatului, este de părere că PSD ar fi putut să își asume guvernarea din primul moment, dar a preferat să lase să se epuizeze alte soluții doar pentru a fi acceptată la final „orice variantă”.

Mircea Abrudean: „PSD ar fi putut să își asume guvernarea din primul moment”

Potrivit acestuia, PNL nu va da un „cec în alb” unui partid care a ales „să nu fie un partener onest și să lase interesele României pe locul 2”.

„Câteva realități pe care nimeni nu le poate nega: PSD a încălcat protocolul de guvernare și tot PSD a decis să dărâme Guvernul din care făcea parte. PSD ar fi putut să își asume guvernarea din primul moment, dar a preferat să lase să se epuizeze alte soluții, doar-doar vom fi nevoiți să acceptăm orice variantă. Acesta este tabloul politic în care ne aflăm, iar realitatea este că nu ne putem permite să dăm un cec în alb unui partid (PSD-ului - n. red.) care a ales să nu fie un partener onest și să lase interesele României pe locul 2. De aceea am venit cu soluția unui Acord pentru România care să prevadă clar prioritățile pentru următoarea perioadă, fără de care țara noastră va pierde banii din PNRR și orice urmă de credibilitate externă”, a spus Mircea Abrudean, sâmbătă, 27 iunie 2026, într-o postare pa pagina sa de Facebook.

PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar de la PSD, Sorin Grindeanu a fost propunerea de prim-ministru.

Liderii PNL, PSD, USR, UDMR s-au întâlnit vineri, 26 iunie, la Palatul Cotroceni, pentru noi negocieri privind formarea viitorului Guvern. Partidele nu au ajuns nici de data aceasta la un consens.

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