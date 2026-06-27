Contiună contrele între PNL și PSD în plin blocaj politic. Alegerile anticipate, luate în calcul de Sorin Grindeanu.

Blocajul politic continuă deoarece principalele partide parlamentare aflate în negocieri nu au reușit să ajungă la un consens pentru formarea unui Guvern, iar varianta alegerilor anticipate este tot mai des vehiculată.

România mai așteaptă pentru un Guvern cu puteri depline deoarece blocajul politic continuă | Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI)

PSD nu a reușit să ajungă la un consens cu PNL, USR și UDMR pentru un Guvern, iar blocajul politic continuă în România.

Liderii PNL, PSD, USR, UDMR s-au întâlnit vineri, 26 iunie, la Palatul Cotroceni, pentru noi negocieri privind formarea viitorului Guvern. Partidele nu au ajuns nici de data aceasta la un consens.

Sorin Grindeanu: PSD nu se teme de alegeri anticipate

După întâlnirea de la Cotroceni, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD nu se teme de alegeri anticipate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri seara că social-democrații nu mai înaintează o altă propunere și le-a transmis „curajoșilor” din PNL și USR că PSD nu se teme de votul cetățenilor.

„PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor (alegeri anticipate - n. red.). Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România! P.S. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci”, a transmis Grindeanu, vineri seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

PNL nu-l susține „cu una cu două” pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Tot vineri seara, Siegfried Mureșan, propus premeir de PNL, USR și UDMR, a spus că Partidul Național Liberal nu îl va susține și nici nu a spus vreodată că îl va susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării.

„Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe. Tocmai de aceea, noi avem o soluție capabilă să rezolve problemele României”, a scris Siegfried Mureșan, într-o postare pe pagina sa Facebook.

Ilie Bolojan: PNL nu blochează

În aceeași seară, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a subliniat că PNL nu a promis „un cec în alb” pentru Sorin Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern.

„Nu am ajuns la un acord. Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire. PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, a anunțat Ilie Bolojan pe Facebook.

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