Negocieri tensionate pentru viitorul guvern: PNL-USR-UDMR caută un candidat propriu pentru funcția de premier, Grindeanu (PSD) în goana după voturi pentru învestire

Formula viitorului guvern generează tensiuni între partidele politice: în timp ce PNL, USR și UDMR caută un candidat propriu pentru funcția de premier, liderul PSD Sorin Grindeanu caută voturi pentru învestire. Președintele Nicușor Dan ar putea anunța vineri premierul desemnat.

Negocieri tensionate pentru viitorul guvern: PNL-USR-UDMR caută un candidat propriu pentru funcția de premier, Grindeanu (PSD) în goana după voturi pentru învestire| Imagine generată cu ajutorul AI

Partidele politice au la dispoziție mai puțin de 24 de ore pentru a prezenta președintelui Nicușor Dan formula noului guvern în baza unui acord politic pe proiectele majore de interes național.

„S-a concluzionat că o să avem o guvernare occidentală, minoritară, iar acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, guvernul minoritar.

Ar trebui ca mâine (joi – n.red.) să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluzii”, a declarat recent președintele Nicușor Dan în cadrul vizitei-fulger efectuate la Cluj, înainte de a ajunge în Polonia pentru a participa la Summitul Flancului Estic.

Negocieri tensionate pentru viitorul guvern: PNL-USR-UDMR caută un candidat propriu pentru funcția de premier, Grindeanu (PSD) în goana după voturi pentru învestire

Liderul PSD Sorin Grindeanu, desemnat de social-democrați drept candidat pentru funcția de premier, a purtat negocieri intense cu celelalte partide, joi, în căutarea voturilor pentru învestire.

Totodată, liderii PNL-USR-UDMR caută un candidat propriu pentru funcția de premier.

Un nou acord politic

Liderii partidelor pro-europene s-au întâlnit la Vila Lac, joi, pentru a conveni asupra noului acord politic.

PNL şi UDMR susţin varianta unui acord pe 6 luni prin care se angajează să voteze toate proiectele majore de interes naţional şi să nu depună moţiune de cenzură împotriva viitorului guvern (posibil guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu), potrivit Antena3CNN.

Totuși, formula unui guvern monocolor PSD nu este susținută de USR, care propune o rotație guvernamentală: guvern PNL-USR-UDMR timp de șase luni, urmat de un guvern PSD. Social-democrații se opun unei asemenea abordări.

Acordul politic final, agreat de formațiunile politice, va fi votat ulterior de fiecare partid.

PNL-USR-UDMR: nominalizare de premier

Vineri, PNL-USR-UDMR pe de o parte și PSD pe de altă parte, ar putea prezenta șefului statului propriile propuneri de premier:

„Trebuie un acord care să fie pe bază de reciprocitate, astfel încât domnul preşedinte Dan, când primeşte nominalizările - înţelegem din partea PSD a preşedintelui partidului, Sorin Grindeanu şi din partea PNL, USR şi UDMR va fi o nominalizare - aceste nominalizări să fie însoţite de un acord politic prin care ambele părţi îşi asumă faptul că, în urma desemnării de către preşedintele României a candidatului de prim-ministru, vor asigura voturile necesare pentru învestitură şi sigur acest acord trebuie să conţină nişte lucruri importante pentru a asigura o anumită stabilitate pe o parte importantă a politicii publice, pe politica guvernamentală”, anunța joi ministrul interimar al Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.

Anterior, Ilie Bolojan anunța că PNL poate fi de acord să susțină un guvern PNL-USR-UDMR sau un guvern PSD, dar în măsura stabilirii unui acord politic pe principalele priorități ale României până la finalul anului.

Președintele Nicușor Dan se va întâlni vineri cu liderii celor patru formațiuni politice, însă în contextul disensiunilor privind acordul politic, șansele ca șeful statului să anunțe premierul desemnat scad semnificativ.

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