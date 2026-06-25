Dragoș Pîslaru îl atacă pe Sorin Grindeanu: „A avut un tupeu formidabil la negocieri!”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (PNL) , acuză PSD că a blocat negocierile pentru formarea noului Guvern.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (PNL) , acuză PSD că a blocat negocierile pentru formarea noului Guvern. Foto: Dragoș Pîslaru- Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că PSD a complicat negocierile pentru formarea noului Guvern și îl acuză pe liderul partidului, Sorin Grindeanu, că a manifestat „un tupeu formidabil” în timpul discuțiilor.

Invitat la Digi24, Dragoș Pîslaru a declarat că negocierile dintre partidele pro-europene s-au complicat din cauza poziției adoptate de PSD, despre care spune că a trecut de la un discurs al flexibilității la unul bazat pe condiții ferme.

Pîslaru: PSD a schimbat regulile negocierilor

Ministrul a explicat că, în faza inițială a discuțiilor, Partidul Național Liberal a propus mai multe scenarii de guvernare, urmând ca președintele României să decidă formula finală.

„În primul rând sunt două mari probleme, nu una singură, în ceea ce a spus președintele PSD. Prima este faptul că atunci când Partidul Național Liberal a propus cele două soluții, erau privite într-o modalitate de reciprocitate (...), rămânând ca președintele României să decidă”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, abordarea PSD s-a modificat radical în timpul negocierilor.

„Grindeanu a avut un tupeu formidabil”

Pîslaru susține că social-democrații au devenit cei care au impus primele condiții ferme, deși anterior îi criticau pe ceilalți negociatori pentru lipsa de flexibilitate.

„Prima problemă pe care cred că toată lumea a observat-o este că PSD, de unde era exponentul flexibilității și îl acuza pe prim-ministrul Ilie Bolojan că e rigid și că pune linii roșii, sunt primii care au pus o primă linie roșie. Au spus că ei nu votează decât un guvern în care participă”, a afirmat ministrul.

Acesta l-a criticat direct pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre care spune că a manifestat „un tupeu formidabil” în cadrul negocierilor, cerând participarea PSD la guvernare după ce, în opinia sa, tot social-democrații au contribuit la blocajul politic.

„Tot dumnealor spun că vor să fie la guvernare și nu e decât o singură variantă cu ei la guvernare”, a mai spus Pîslaru.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile pentru formarea noului Executiv continuă, iar partidele încearcă să ajungă la un acord privind formula viitoarei guvernări.

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