Nicușor Dan: „Deciziile pe care le iau sunt pentru binele României. Uneori e mai greu să distingi între pași”

Președintele Nicușor Dan afirmă că înțelege foarte bine responsabilitatea mandatului său, iar deciziile pe care le ia sunt pentru binele României, dar susține că „uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3”.

Nicușor Dan: „Deciziile pe care le iau sunt pentru binele României. Uneori e mai greu să distingi între pași”| Foto: Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan a ajuns miercuri seara la Cluj, în drum spre Polonia, unde va participa la Summitului Flancului Estic.

Nicușor Dan: „Deciziile pe care le iau sunt pentru binele României. Uneori e mai greu să distingi între pași”

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani și în momentul în care iau niște decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României.

Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2. Ãsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a declarat, miercuri seară, Nicușor Dan, la remarca unei jurnaliste că societatea civilă din care șeful statului a făcut parte la un moment dat se întoarce acum împotriva sa.

Referindu-se la situația politică actuală, președintele a arătat că s-ar întrevede șansa unui guvern până la sfârșitul sesiunii parlamentare.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înțeleagă. Din ce-au anunțat public - eu cred că cine anunță ceva public trebuie să se ține de cuvânt - se întrevede șansa unui guvern, sper până la sfârșitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu o să mă întorc, vineri sunt în București toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a afirmat șeful statului, în cadrul unei declarații de presă, la Cluj, unde a participat la un eveniment privat.

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