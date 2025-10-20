Mircea Abrudean: Prim-ministrul Bolojan nu are motiv să demisioneze

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, consideră că prim-ministrul Ilie Bolojan nu are vreun motiv să demisioneze în cazul unei hotărâri nefavorabile a CCR în cazul pensiilor megistraților.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, că, personal, nu vede niciun motiv pentru care premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în cazul în care hotărârea Curții Constituționale ar fi nefavorabilă proiectului legii pensiilor magistraților, menționând, însă, că este decizia unilaterală a prim-ministrului.

Clujeanul Mircea Abrudean: Bolojan a făcut ce a ținut de guvern și de premier

„Este decizia unilaterală a premierului. Din punctul meu de vedere, nu are nici un motiv să-și dea demisia premierul pentru că ce a ținut de guvern și de premier a făcut. A venit cu această propunere de reformă în zona pensiilor de serviciu, ne referim la justiție acum. Din toate punctele de vedere, inclusiv cel al Ministerului Justiției, care, până la urmă, avizează din perspectiva constituționalității unui act normativ care pleacă de la guvern, lucrurile au fost clare, sigur că, până la urmă, decizia finală aparține Curții Constituționale, dar nu văd eu, personal, nici un motiv pentru care premierul ar trebui să demisioneze pentru ceva ce el a făcut cu bună credință, un lucru prevăzut în PNRR și așteptat de marea majoritate a românilor”, a afirmat Mircea Abrudean, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar putea să-și dea demisia în cazul în care decizia CCR pe proiectul legii pensiilor magistraților ar fi negativă.

Întrebat dacă, în cazul în care ar demisiona din funcția de premier, Ilie Bolojan ar fi o variantă bună pentru Primăria Capitalei, Abrudean a spus: „Nu cred că luăm în calcul un astfel de scenariu, din punctul meu de vedere, nu ajungem acolo”.

Luni, Curtea Constituțională a României discută sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Curtea Constituţională a României urmează să se pronunțe, astăzi, 20 octombrie 2025, cu privire la reforma pensiilor magistraților. La începutul lunii octombrie, CCR a amânat verdictul.

Astfel, judecătorii CCR urmează să se pronunțe pe proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților, atacat de Înalta Curte la CCR, și asupra proiectului de lege care vizează noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor, atacat de opoziție.

