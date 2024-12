Emil Boc, despre noul Guvern: „România are nevoie de aceste forțe politice să meargă împreună”

Emil Boc, prim-vicepreședintele PNL, spune că sunt șanse ca noul Guvern al României să fie instalat până la sfârșitul anului, dar totul depinde de negocierile din zilele acestea.

Emil Boc, prim-vicepreședintele PNL, spune că sunt șanse ca noul Guvern al României să fie instalat până la sfârșitul anului | Foto: Emil Boc - Facebook

Emil Boc, prim-vicepreședintele PNL, spune că sunt șanse ca noul Guvern al României să fie instalat până la sfârșitul anului, dar totul depinde de negocierile din zilele acestea.

Edilul a vorbit de negocierile dintre partidele pro-europene, PSD, PNL, USR și UDMR, privind formarea unui nou Guvern.

„Zilele acestea se va ști ce se întâmplă cu noul Guvern. Parlamentul a fost convocat pe 20 decembrie. Înainte de a avea un Guvern, trebuie să avem un Parlament validat. Urmează să fie validate mandatele și fiecare parlamentar să depună jurământul. Deci procedura aceasta durează câteva zile. Apoi urmează să fie desemnat prim-ministrul. Are maximum 10 zile să vină cu echipa de guvernare. Este cam strâns acest calendar de sfârșit de an. Nu este imposibil să avem bugetul până la 31 ianuarie, dar depinde de zilele acestea și de negocieri.

Vorbim de un guvern pro-european. Aceasta este opțiunea. Cred eu că reprezintă soluția momentului. România are nevoie de aceste forțe politice să meargă împreună și arate eficiență. Fiecare partid din aria pro-europeană trebuie să vină cu un set de priorități care să poată fi făcute. Nu să promiți luna de pe cer, iar apoi să nu faci nimic din el. Să vii cu un set de măsuri care să fie acceptate de toți membri coaliției și apoi se implementează.

Nu că am votat în 2009 ca să avem 300 de parlamentari și suntem în 2024 și nu s-a îndeplinit ce s-a decis prin referendum. Este o bătaie de joc la adresa democrației. Poporul este stăpânul democrației și al parlamentarilor. Eu am organizat acel referendum, am trimis proiectul de lege la Parlament, iar coaliția care a venit după 2012 l-a aruncat la coșul de gunoi. Câte lucruri pe care le-am stabilizat în 2012 erau astăzi benefice dacă se păstrau?

Am desființat pensiile speciale. Am desființat 200 de agenții guvernamentale. Am redus numărul de bugetari cu 200.000. Am plătit politic, dar asta este. Politica este și asumare, nu doar declarativ. Cineva trebuie să-și asume lucrurile. Altă soluție nu era pentru țară atunci. Acum nu este criza economică de atunci. În concluzie, ne trebuie un nou Guvern. Avem toate cadrele prin care el să fie apronat până la sfârșit de an. Deci este posibil să începem anul cu un nou Guvern”, a declarat Emil Boc.

Noua coaliţie PSD, PNL, USR și UDMR ar fi căzut de acord să desfiinţeze două ministere

În viitorul guvern, PSD va avea 7 miniștri, PNL patru, USR trei și UDMR doi, potrivit unor surse din interiorul negocierilor pentru formarea viitorului executiv. Noul guvern ar putea fi instalat în jurul datei de 23 decembrie, în condițiile în care președintele Klaus Iohannis a convocat noul Parlament pentru 20 decembrie, potrivit hotnews.ro

Potrivit sursei citate anterior, nu va exista o rotativă guvernamentală, așa cum s-a întâmplat în precedenta coaliție PSD-PNL, iar cele patru partide au stabilit cum vor fi împărțite ministerele.

Astfel, PSD ar urma să aibă șapte miniștri în viitorul guvern, PNL 4 miniștri, USR 3 miniștri și UDMR 2 miniștri. Pe lângă premier vor exista și trei vicepremieri, toți cu portofolii. Nu va exista niciun vicepremier fără portofoliu.

Va exista și o reducere a numărului de ministere din viitorul Guvern. Energia nu va mai avea un minister de sine stătător și se va întoarce la Ministerul Economiei, iar Familia va reveni la Ministerul Muncii.

Există, de asemenea, discuții între cele patru partide privind revenirea Cercetării și Inovării la Ministerul Educației Naționale.

Cele patru partide au agreat și o reducere a numărului secretarilor de stat în cadrul viitorului guvern.

Executiv cu 16 ministere și mai puțini secretari de stat

Coaliția pro-europeană PNL-PSD-USR-UDMR-minorități ar fi convenit ca viitorul Guvernul să aibă 16 ministere, iar numărul secretarilor de stat să fie redus substanțial. De asemenea, va fi redus și numărul subsecretarilor de stat.

Structura noului Executiv va fi definitivată în această săptămână, în contextul în care discuțiile tehnice pe programul de guvernare vor continua.

Partidele pro-europene PSD, PNL, USR, UDMR şi grupul parlamentar al minorităților naționale au anunțat, marți seara, că vor face împreună o coaliție și că vor să susțină un candidat comun la alegerile prezidențiale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: