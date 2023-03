Și-a pierdut PNL Cluj influența la nivel central? Alin Tișe: „Dacă PSD va da bani Clujului, va rămâne în istorie. Dacă nu, să meargă acasă să crească oi”

„Dacă PSD va da bani Clujului, va rămâne în istoria orașului. Dacă nu, să meargă acasă să crească oi”, este de părere președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL) cu referire la finanțarea Spitalului Pediatric Monobloc sau a Institutului de Transplant Multiorgan, proiecte care nu au fost incluse în PNRR.

Două unități medicale așteptate de clujeni, Spitalul Pediatric Monobloc și Institutul de Transplant Multiorgan, proiecte derulate de Consiliul Județean Cluj, nu se regăsesc pe lista spitalelor finanțate prin PNRR. Un singur institut din Cluj va primi finanțare prin PNRR și anume Spitalul de Neurochirurgie.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spunea că îi va cere demisia premierului Nicolae Ciucă (PNL) dacă cele două obiective nu vor fi incluse pe alte axe de finanțare europeană. Având în vedere că urmează schimbarea premierului cu Marcel Ciolacu, Tișe spune că PSD „va intra în istoria Clujului” dacă dă bani pentru spitalele din județ. În caz contrar, Tișe spune că prim ministrul și miniștrii PSD să se ducă acasă „să crească oi”.

Alin Tișe a fost întrebat la o emisiune radio dacă PNL Cluj și-a pierdut influența la nivel central.

„Nu vreau să facem politică. Dacă ar fi să ne raportăm la influența politică ar trebui să vă uitați la resursele financiare obținute de Cluj, de județ și de municipiu, în ultimul an, în ultimii doi ani, în ultima perioadă, pe toate axele de finanțare, pe toate resursele bugetare ale țării și pe cele europene și o să vedeți că doar centura de ocolire, adăugați Centrul de Neurochirurgie, nemaivorbind de tren, de metrou, care, de asemenea, are finanțare, și o să vedeți că, de departe, Clujul este mult în fața oricărui județ.

Într-adevăr în ceea ce privește cele două obiective (Spitalul Monobloc de Copii și Institutul de Transplant Multiorgan – n.r.), pentru că a intrat doar un obiectiv în materie de sănătate, pentru că nu vreau să fug de răspundere, am discutat cu premierul și am convenit că nu pot intra mai multe obiective de sănătate din același județ pe aceeași finanțare. Ca să fie un echilibru pentru că nu doar Clujul are institute medicale. Atunci am convenit pe axa aceasta (PNRR – n.r.) să intre un singur institut, care este cel de neurochirurgie, urmând ca pe finanțarea de sănătate care în această primăvară urmează să se întâmple să primim finanțare pe un alt obiectiv, cum ar fi Spitalul Monobloc de Copii sau Institutul de Transplant Multiorgan. Nu doar noi cerem bani din țară și că un guvern trebuie să împartă echilibrat. Noi ne-am dori ca toți banii să ajungă la Cluj, dar nu se poate. Faptul că noi, autoritățile publice locale, am ajuns în faza în care avem aproape proiectul gata și ne-am gândit că putem face un spital, puteam să spunem că nu ne trebuie un spital de copii, la fel Institutul de Transplant Multiorgan puteam să nu lucrăm de doi ani la aceste proiecte. Faptul că noi avem aceste proiecte acestea nu sunt obligatorii să le faci, noi puteam să rămâne cu Spitalul de Copii pe care îl avem sau cu Spitalul de Transplant, noi am muncit doi ani să facem ceva în plus, să dezvoltăm mai mult județul. Noi puteam să cârpim anumite secții, spitalele pe rând, puteam face și asta cum se face în alte județe. Noi am spus că vrem spitale noi. La nivelul județului avem gândire coerentă, nu ne-am trezit peste noapte că vrem spital de copii”, a spus președintele CJ Cluj.

„Sper să nu mă dezamăgească Ciucă”

Potrivit lui Tișe, doar unul dintre cele două obiective, Spitalul Monobloc de Copii și Institutul de Transplant Multiorgan, va primi finanțare pe alte axe europene.

„Sunt șanse ca pe alte axe să obținem fondurile acestea, asta a fost discuția referitoare la demisia pe care i-am cerut-o prim ministrului, i-am și spus domnule, am înțeles, nu putem să luăm toți banii pe această axă, dar vor urma celelalte. Mi-a garantat că va intra unul din cele două obiective rămase pe o altă axă de finanțare și se va întâmpla într-o lună, două. Sper să nu mă dezamăgească domnul Ciucă”, a mai spus Tișe.

Ce se va întâmpla la rotativă

„Nu mă mai interesează ce prim ministru există și cine dă banii. Nu mă interesează culoarea lui politică, mă interesează să dea pentru acest județ. Să dea și PSD-ul că ar rămâne în istoria acestui județ. Mă interesează să vină banii pentru toate aceste obiective. Am trecut de acea fază, credeți-mă. La noi la Cluj nu mai există această chestiune, managerii de spitale, cu mici excepții, sunt de 10-20 de ani acolo pe funcții. Nimeni nu politizează managerii de spitale. Dacă PSD va veni și va da el banii, bravo, o să rămână în istoria Clujului că au dat ei banii și o să-l rog și pe viitorul prim ministru, care va fi el, să înțeleagă importanța unui spital de copii într-o regiune, dacă mai trebuie să convingi pe cineva de importanța asta. Eu mizez că oamenii ăștia sunt responsabili care ajung în funcția de prim ministru și de ministru, nu trebuie să convingem noi un ministru cât e de important să ai un spital de copii modern, adică tu nu înțelegi asta ca ministru. Atunci ei nu au ce căuta în acele funcții. Să îi conving eu că avem nevoie de un spital nou, modern, de copii în România? Să îi conving eu că ne trebuie un institut de transplant să salvăm vieți? Asta trebuie să înțeleagă de la sine că, dacă nu, să se ducă acasă să crească oi”, a conchis președintele CJ Cluj.

