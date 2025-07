Toate județele României au venit la Cluj. Se vede că începe Electric Castle

Electric Castle va începe mâine, 16 iulie, iar oamenii au ajuns deja în județ pentru o experiență de neuitat la festivalul din Bonțida.

Au început să apară mașini din alte județe în Cluj înainte de startul Electric Castele 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Ediția din acest an a festivalului Electric Castle își deschide porțile miercuri, 16 iulie 2025.

Oamenii din alte județe au ajuns la Cluj pentru Electric Castle

Între timp, festivalierii au început deja să ajungă la Cluj pentru festival. Mulți dintre aceștia vor sta în zonele de camping special amenajate în zona festivalului de la Bonțida.

Mașinile din alte județe în traficul din Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Pe străzile Clujului, deja s-au format ambuteiaje cu mașini care au numere de înmatriculare din alte județe precum Tulcea, Bistrița-Năsăud sau Vâlcea.

Din 16 până în 20 iulie, participanții la Electric Castle au nu mai puțin de 70 de activități cu care să-și umple programul de festival, între concertele susținute de cei peste 200 de artiști care vin la Bonțida.

Coadă de mașini pe străzile din Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Înarmați cu trolere, valize, rucsacuri, izoprene, pelerine de ploaie și cizme de cauciuc tinerii și-au ocupat locul în camping și așteaptă deschiderea festivalului.

Bonțida a început, din nou, să simtă energia Electric Castle 2025, unde cei mai entuziaști tineri din țară (și nu numai) au ajuns înarmați cu valize, trolere, rucsacuri și mult entuziasm.

Justin Timbarlake (joi, 17 iulie), Valeria Stoica (main staige), Queens of the Stone Age (vineri, 18 iulie), Yungblud și Róisín Murphy, sunt câțiva dintre artiștii care îi vor încânta pe festivalieri la ediția din acest an a festivalului Electric Castle.

Festivalul, care va avea loc între 16 și 20 iulie la domeniul Banffy din Bonțida, promite să ofere una dintre cele mai eclectice și captivante ediții de până acum. Organizatorii au reușit să îmbine artiști consacrați cu nume fresh din muzica internațională și locală, acoperind o gamă variată de genuri: de la indie rock și techno, până la hip-hop, drum and bass și electro-pop.

