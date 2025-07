Cei mai frumoși tineri au ajuns la Electric Castle. „Normal că am venit pentru Justin”. FOTO

Printre pelerine și rucsacuri, tinerii cuceresc Bonțida. Unii veniți pentru prima sau a doua oară la Electric Castle spun că de abia așteaptă concertele.

„Normal că am venit pentru Justin” este refrenul comun pentru mulți, Justin Timberlake fiind capul de afiș al acestei ediții | Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Înarmați cu trolere, valize, rucsacuri, izoprene, pelerine de ploaie și cizme de cauciuc tinerii și-au ocupat locul în camping și așteaptă deschiderea festivalului.

Bonțida a început, din nou, să simtă energia Electric Castle 2025, unde cei mai entuziaști tineri din țară (și nu numai) au ajuns înarmați cu valize, trolere, rucsacuri și mult entuziasm.

Camping, căldură, ploaie și concerte: rețeta perfectă de Bonțida| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Atmosfera de festival s-a instalat încă din camping, unde participanții se bucură de vibe-ul specific, își montează corturile și se pregătesc pentru maratonul muzical ce urmează.

Start în forță la Electric Castle! Tinerii au luat cu asalt Bonțida| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Până miercuri, ora 14, când festivalul se va deschide oficial, cei cazați în camping au timp să se instaleze, să își facă programul pentru fiecare zi și să cunoască mai bine împrejurimile.

„În cort e mai bine decât acasă!”. Festivalierii s-au instalat în campingul EC | Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

„Pentru mine e a treia oară. Sper să fie la fel ca în anii trecuți, să ne distrăm, să petrecem, să fie vibe-ul la fel ca în fiecare an. Tot timpul aici e foarte frumos și ai ce să faci mereu, ai unde să mergi, tot timpul, la orice oră. Nu te plictisești niciodată, mai ales stând în camping ai o mulțime de activități. De fiecare dată am stat în camping, e foarte aproape de festival, rapid ajungem, venim. E multă lume, suntem o comunitate. Te simți așa ca la un festival, nu mergi la cazare și dormi în pat, faci duș apoi te întorci cu mașina. Aici ești în priză mereu. Ai timp de toate activitățile pe care ți le oferă festivalul. Normal că am venit pentru Justin (Justin Timberlake, cap de afiș la ediția din acest an Electric Castle – n.r.), Emily (Emily Makis – n.r.), Culture Shock, Inna. Sunt mulți artiști pentru care am venit”, a spus o tânără pentru monitorulcj.ro.

Camping plin, zâmbete largi și muzică cât cuprinde la Electric Castle| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

„Pentru mine este a doua oară, anul trecut a fost mișto, dar a fost foarte cald anul trecut. Chiar din prima zi cred că erau peste 36 de grade Celsius. La 8 dimineața în cort era ca în microunde, nu puteai să stai, dar acum văd că e mult mai bine. mai vine câte un nor de ploaie, mai picură un pic. Nu mi-am setat neapărat așteptări pentru ediția din acest an, aici vii cu vibe-ul ăsta de festival, de a sta cu cortul, mai degrabă în natură. Ediția din acest an e mult mai bună pusă la punct decât anul trecut”, a spus un băiat.

De la trolere la techno: EC 2025, gata de lansare| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

„Pentru mine e prima dată, stau în camping cu tot set up-ul, dar îmi place foarte mult. E pentru prima dată când merg la orice festival, nu știu exact la ce să mă aștept. Am așteptări de la mine, sper să mă descurc. În rest, sunt deschisă și abia aștept să văd ce-o să se întâmple. Vreau să îi văd pe Oscar și ca majoritatea de aici pe Justin”, a adăugat o altă tânără.

Festivalul a început! Mii de tineri, un singur vibe: EC 2025| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Campingul EC Village va rămâne la dispoziția festivalierilor până luni, 21 iulie, ora 10.

Festivalul care nu doarme: Electric Castle a început| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Peste 100 de autobuze Cluj-Bonțida și retur

Primul autobuz EC pe ruta Cluj-Bonțida va pleca miercuri, ora 11, de la Iulius Mall și Expo Transilvania, iar primul tren miercuri, la ora 17:55, din Gara Mică. Pentru tren, biletele se vând exclusiv online, pentru autobuze ele sunt disponibile și în stațiile menționate, dar achiziția online este recomandată.

Festivalierii s-au cazat în campingul EC Village, așteaptă show-ul lui Timberlake| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Există peste 100 de autobuze care vor circula non stop între Cluj și castel, iar numărul trenurilor poate fi suplimentat dacă va exista cerere. Organizatorii au publicat și o listă a orelor de trafic maxim, de evitat pentru a nu pierde prea mult timp cu transportul.

Corturile-s sus, boxele urmează: ne vedem la EC| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

O noutate în Electric Castle - „echipa roșie” se alătură celor 500 de oameni care se ocupă de siguranța în festival. Echipa va fi prezentă în teren, va putea acorda primul ajutor, va putea sesiza situații care pot afecta siguranța și va facilita accesul la ajutor suplimentar.

Campingul EC Village va rămâne la dispoziția festivalierilor până luni, 21 iulie, ora 10| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

De la un grătar făcut după bunul plac, la delicatese asiatice, restaurant fine dining, beer garden cu bere artizanală sau baruri cu cocktailuri, participanții pot explora toate opțiunile gastronomice, dar e important să evite risipa.

Bun venit la EC! Muzică, ploaie și energie la Bonțida| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

De la această ediție, Electric Castle introduce și paharele reutilizabile, pentru a susține eforturile de reducere a deșeurilor de plastic și continuă inițiativa de a recupera uleiul de gătit folosit în food court, la gătit, pentru prelucrare ulterioară.

Camping plin, zâmbete largi și muzică cât cuprinde la Electric Castle| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Cu zeci de branduri de fashion și beauty prezente în Electric Castle, bagajul festivalierilor ar trebui să fie foarte ușor.

Corturile s-au încălzit la EC| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Important de verificat lista obiectelor ce pot fi aduse în festival și camping și de lăsat loc pentru eventuale suveniruri și premii câștigate de la partenerii evenimentului.

Cine n-are pelerină, să-și ia: Bonțida s-a umplut de festivalieri| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Festivalul, care va avea loc între 16 și 20 iulie la domeniul Banffy din Bonțida, promite să ofere una dintre cele mai eclectice și captivante ediții de până acum.

Panoul cu mesajele de la intrarea în festival, locul preferat de zecile de mii de tineri pentru fotografii, vine cu un mesaj: „Nu încă”! | Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Organizatorii au reușit să îmbine artiști consacrați cu nume fresh din muzica internațională și locală, acoperind o gamă variată de genuri: de la indie rock și techno, până la hip-hop, drum and bass și electro-pop.

Festivalul ca o vacanță: „E ca o comunitate, nu doar muzică”| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud, Róisín Murphy, Justice, Shaggy, Netsky, Rudimental, Sofi Tukker, Inna sunt cap de afiș la ediția cu numărul 11 Electric Castle.

Dacă nu vrei să stai la cort și ai bani, festivalierii au la dispoziție și niște mini-căsuțe pentru cazare | Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

Ploaia nu sperie vibe-ul: tinerii s-au instalat la Bonțida| Foto: Ana Greavu – monitorulcj.ro

