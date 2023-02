PSD se pregătește de rotativa guvernamentală. Alexandru Cordoș: „Anumiți miniștri în funcție acum vor avea niște explicații de dat”

Preşedintele PSD Cluj, Alexandru Cordoș, a afirmat că anumiți miniștri „vor avea niște explicații de dat pentru acitvitățile lor îndoielnice”, la preluarea conducerii Executivului de către PSD.

Alexandru Cordoș a comentat momentul rotativei guvernamentale din mai. FOTO: Facebook/ Alexandru Cordoș

Președintele PSD Cluj, Alexandru Cordoș, a comentat la un post local de radio momentul rotativei guvernamentale, ce este programat a avea loc în mai.

Liderul local a afirmat că sunt șanse sporite ca Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat să devină premierul României cu drepturi depline, odată cu preluarea conducerii Executivului de către PSD.

Întrebat ce va presupune, în materie de schimbări, preluarea conducerii Guvernului de către PSD, Alexandru Cordoș și-a exprimat speranța că, și după rotativă, coaliția își va continua colaborarea, însă a arătat că vor exista schimbări în cabinetul de miniștri.

Liderul social-democrat a arătat că anumiți miniștri acum în funcție, precum ministrul energiei, Virgil Popescu, „vor avea niște explicații de dat pentru acitvitățile lor îndoielnice”. Întrebat dacă Bode își va continua mandatul de ministru al Afacerilor Interne, Alexandru Cordoș a spus că această socoteală va trebui realizată de PNL cu celeritate.

În finalul intervenției, Cordoș a reiterat faptul că valențele sociale și crezul partidului se vor putea resimți în perioada guvernării, dar va prima tot timpul interesul cetățenilor, indiferent de preferințele lor politice.

Ciolacu, despre rotaţia guvernamentală: „Cred categoric că va avea loc”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, duminică seară, convingerea că rotaţia guvernamentală va avea loc fără „niciun scandal”, iar procesul va fi unul rapid, punctând faptul că se pregăteşte pentru funcţia de premier.

„Eu cred categoric că rotaţia va avea loc. Nu va fi cu niciun scandal. Protocolul va fi respectat şi toate lucrurile vor fi decise cu o perioadă înainte, iar lucrurile vor decurge foarte normal şi foarte uşor. Sunt ferm convins că şi preşedintele va face desemnarea care va veni din partea PSD. În acest moment eu sunt această desemnare şi îmi doresc ca această coaliţie să ţină până la sfârşitul anului 2024”, a afirmat Ciolacu la postul Prima News.

Liderul PSD spune că este posibil ca rotaţia să fie realizată până la data de 1 iunie.

„Nu cred că vor fi probleme la rotaţia din luna mai. Această coaliţie a adus stabilitate în România. Nu am văzut niciodată vreo declaraţie a primului ministru Nicolae Ciucă cum că acest acord nu se va respecta. Este posibil până la 1 iunie să avem totul desfăşurat. Este o perioadă în care trebuie să apărem la televizor să explicăm românilor anumite lucruri. Cu preşedintele României nu am discuţii particulare. Am avut numai discuţii instituţionale. Nu avem o relaţie tensionată. România are nevoie în acest moment categoric de o stabilitate politică. Este o mare greşeală să intrăm într-o zonă de instabilitate politică”, a precizat Marcel Ciolacu.

De asemenea, acesta a arătat că se pregăteşte pentru funcţie de premier şi că îl doreşte în viitorul guvern pe Mihai Tudose.

„Lucrez foarte mult cu echipele pe care le avem la Partidul Social Democrat, cât şi am discuţii mai ales în zona economică, fiindcă consider că această zonă va fi cea mai importantă pentru perioada următoare. Am discuţii cu colegii cât mai detaliate pe fondurile europene, astfel încât să vedem să nu se mai blocheze niciun fel de mecanism şi lucrurile nu trebuie să stea în mâinile unei singure persoane. Am nişte discuţii aplicate privind situaţie militară din zona Mării Negre”, a arătat Ciolacu.

Virgil Popescu, nedorit de social-democrați

Câțiva miniștri ar urma să fie propuși spre înlocuire odată cu preluarea conducerii Executivului de către PSD. Întrebat ce miniștri rămân și ce miniștri pleacă, Marcel Ciolacu a spus că nu vrea să dea explicații în numele altora.

„Sunt anumiți miniștri care trebuie să dea anumite lămuri. Îmi doresc să nu intru și în noul Guvern cu aceste lămuriri nedecontate. Și cred că este corect și față de parteneri, și față de români, să nu începem un drum nou cu suspiciuni sau cu lucruri pe care trebuie să le explic eu, întâmplate nu în mandatul meu de premier.”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-un interviu la Antena 3

A nominalizat un singur ministru: „Domnului Virgil Popescu îi recomand să închidă anumite lucruri pe care nu reușește de foarte mult timp să le închidă în spațiul public. Acum a mai venit și CE Oltenia și Romarm”, a mai spus Ciolacu.

Social-democrații i-au cerut fățiș demisia ministrului Energiei de nenumărate ori și au sugerat că ministrul este în conflict de interese, pentru că soția lui e acționar majoritar în mai multe benzinării partenere Petrom, în Mehedinți. PSD sugerează inclusiv că scăparea din lege care face ca OMV să nu achite taxa de solidaritate i-ar putea aparține lui Virgil Popescu.

În plus, îi reproșează ministrului Energiei și situația de la CE Oltenia, unde trei oameni au murit și alți zece au fost răniți la cariera Jilț Sud, în urma unui accident.

