Începe procesul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești. Trei suspecți, în fața instanței din Olanda!

Procesul în cazul furtului tezaurului dacic de la Coțofenești, unul dintre cele mai răsunătoare jafuri de artă din ultimii ani, a început marți la tribunalul din Assen, Olanda.

Foto: mnir.ro

Trei suspecți sunt judecați pentru implicarea în atacul asupra Muzeului Drents, unde au fost sustrase piese de patrimoniu românesc de o valoare inestimabilă. Furtul a avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, când hoții au folosit un dispozitiv exploziv pentru a forța intrarea în muzeu. Aceștia au spart vitrinele și au furat coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice, piese aflate în expoziție și împrumutate de România, conform stiripesurse.ro.

Operațiunea a durat doar câteva minute și a provocat reacții puternice atât în România, cât și în Olanda, fiind considerată una dintre cele mai grave lovituri date patrimoniului cultural din ultimii ani.

Trei inculpați, strategii diferite de apărare

În fața instanței au fost aduși trei bărbați din Olanda, acuzați că au pus la cale și executat jaful. Doi dintre aceștia ar fi încheiat acorduri cu procurorii, oferind informații esențiale pentru recuperarea parțială a tezaurului, în timp ce al treilea neagă implicarea.

Procesul este programat să se desfășoare pe parcursul mai multor zile, judecătorii urmând să analizeze atât probele, cât și eventualele înțelegeri încheiate între inculpați și anchetatori.

Recuperare parțială a tezaurului

La începutul lunii aprilie 2026, autoritățile au anunțat recuperarea coifului de aur și a două dintre cele trei brățări dacice, după mai bine de un an de la furt. Cea de-a treia brățară este în continuare de negăsit. Descoperirea a fost posibilă în urma colaborării unor suspecți cu anchetatorii, însă cazul rămâne deschis, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele jafului.

Un dosar cu implicații majore

Cazul a atras atenția inclusiv asupra condițiilor de securitate în care sunt expuse bunuri de patrimoniu în muzee europene și a generat tensiuni diplomatice, dar și măsuri administrative, inclusiv demiteri în instituții culturale din România. Decizia instanței din Olanda este așteptată cu interes, având în vedere amploarea prejudiciului și simbolistica obiectelor furate.

