Program de master european în Cybersecurity la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Consorțiul CYBERUS, la care Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este partener, se numără printre câștigătorii anunțați de Comisia Europeană, în urma selecției programelor de masterat european Erasmus Mundus, finanțate pentru următorii șase ani.

Comisia Europeană a anunțat rezultatele selecției programelor de masterat european Erasmus Mundus finanțate pentru următorii șase ani, iar consorțiul CYBERUS, la care Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este partener, se numără printre câștigători (din țară mai este inclusă ca partener încă o universitate).

Inițiat de Universitatea Bretagne-Sud (Franța) și co-organizat împreună cu Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia) și Universitatea din Luxemburg, programul, care angajează într-un ecosistem IT de cybersecurity mai mulți parteneri (universități/firme/agenții naționale etc.), va consta în specializarea în mai multe universități europene, în domeniul securității cibernetice, a 100 de studenți-masteranzi selectați în urma unui concurs internațional desfășurat în patru sesiuni de admitere succesive. În calitate de partener, UBB va participa la activitățile didactice și de cercetare, va co-organiza școlile de vară ale masteratului și va contribui la dezvoltarea relației consorțiului cu mediul economic și instituțional.

„Școala clujeană de informatică este cea mai mare din țară, în cadrul acesteia dezvoltându-se multe priorități naționale. Într-adevăr, așa cum am mai afirmat, UBB a început de mai multă vreme să-și concentreze un ecosistem de IT, capitalizând pe avantajele competitive pe care le are, la nivel național și internațional, în (1) Inteligența artificială/AI (ex. generând, ca școală, cei mai mulți doctori în AI din România și dezvoltând servicii inovative, inclusiv prin machine learning, pentru actori majori, precum Banca Transilvania, spitale județene etc.), (2) Big data/data mining/high performance computing (ex. în parteneriat cu Bosch și SAS – pe baza celui mai puternic supercomputer din universitățile românești prin prisma capacității de calcul simultan), (3) Realitate virtuală (ex. dezvoltând tehnologii dedicate sănătății mintale și primul Centru din țară în parteneriat cu compania americană EON Reality), (4) Roboterapie (ex. dezvoltând, prin proiecte europene, primii roboți psihoterapeuți autonomi pentru anumite tulburări psihice), (5) Digitalizare strategică (ex. în parteneriat cu Microsoft) și (6) Tehnologie blockchain (ex. demers pregătit în colaborare cu Blockchain Academy din SUA). De asemenea, recenta includere a UBB în EIT Digital confirmă maturizarea și forța ecosistemului UBB în tehnologia informației (IT).

Cybersecurity este o temă fundamentală astăzi, așa că multe universități s-au angajat în realizarea acesteia. UBB, la rândul său, a inițiat deja un Centru și un Program în domeniu, dar, ancorarea în formarea europeană duce cu siguranță programul la cele mai noi practici internaționale în domeniu. Sper ca un număr consistent dintre studenții acestui program european să fie din țară”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David

