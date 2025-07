Magia continuă la Electric Castle. Ziua 2: Muzică, culoare și distracție la Castelul Bánffy.

A doua zi a festivalului Electric Castle aduce o explozie de energie la Bonțida, unde mii de participanți s-au lăsat purtați de vibe-ul unic al unuia dintre cele mai iubite festivaluri din Europa de Est.

Magia continuă la Electric Castle. Ziua 2: Muzică, culoare și distracție la Castelul Banffy| Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Într-o explozie de lumină, ritm și bucurie, Electric Castle a cucerit din nou Castelul Bánffy, iar a doua zi de festival a fost o adevărată sărbătoare a libertății și creativității.

De la primele acorduri până la ultimele beat-uri, publicul s-a lăsat în voia muzicii și a experienței colective – dansând, râzând și conectându-se în mijlocul unui decor de poveste, marcat de scenografii inspiraționale și instalații artistice ce au transformat domeniul într-un tărâm magic.

Într-o explozie de lumină, ritm și bucurie, Electric Castle a cucerit din nou Castelul Banffy, iar a doua zi de festival a fost o adevărată sărbătoare a libertății și creativității | Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Energie și bună voie la EC11 | Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Tinerii au ajuns la Electric Castle | Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

A doua zi a festivalului Electric Castle aduce o explozie de energie la Bonțida | Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Dar dincolo de muzică, a doua zi de Electric Castle a fost despre oameni – oameni colorați, creativi, zâmbitori, veniți din toate colțurile țării (și nu numai). Fie că dansau în ploaie, se relaxau în hamace, savurau mâncăruri artizanale sau se pierdeau printre instalațiile de artă interactive, participanții au demonstrat, încă o dată, că spiritul EC e mai mult decât un festival – e o stare de spirit.

O nouă zi fantastică la Electric Castle | Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Programul zilei de joi, 17 iulie

Din a doua zi de festival vor începe să urce artiştii şi pe Main Stage: Valeria Stoica, Inna, Justin Timberlake, Sofi Tukker.

Pe Hangar Stage: Dean Klooge, Grimus, Moonlight Breakfast, Bad Nerves, Refused, The Sisters of Mercy, Călinacho, Rava, Oscar, On The Block DJ Set.

Pe Booha Stage: Sambo, Cool Cats, Cultatum, Totally Spice, Mianda, Vlademir, Sofia Kourtesis, Âme, George Heerd.

Pe Hideout Stage: Ety, Oktopus, Nomad, Corvin & Buniku, Deer Jade, &Friends, Benja.

Pe Ping Pong Stage: Vaniirii, Muri, Enasescu, Deny, M.O.Z.A.R.

În ziua a doua, artiştii care vor urca pe Backyard Stage sunt: Jacotene, Diana Căldăraru, The Scratch.

Pe Beach Stage: Attic, Legally B, Aldaris, DJ Sauce, Romansoff, Octa Octa & Eris Drew, Christine Renee.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: