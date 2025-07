Elena Udrea, după eliberare: „Vreau să mă ocup de copilul meu, de familia mea”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost liberată condiționat, joi, din Penitenciarul Târgșor, prilej cu care a declarat că nu intenționează să mai intre în politică.

Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost liberată condiţionat, joi, din Penitenciarul Târgşor, prilej cu care a declarat că nu intenţionează să mai intre în politică.

„Gândindu-mă la experienţa mea, nu îmi mai trece prin cap. Ca să fac o glumă, văzând cine face politică astăzi, mai că m-ar bate gândul, dar asta era doar o glumă. Vreau să mă ocup de copilul meu, de familia mea”, a declarat Elena Udrea, la ieşirea din penitenciar.

De asemenea, ea a afirmat că vrea să îşi crească fiica în România.

„Eu am făcut Gala Bute cu mândrie. Am vrut, şi poate ăsta e un păcat şi sigur e un păcat mândria, am vrut să arăt că ce nu poate să facă nimeni, ce n-a putut nimeni să facă în România, şi anume să-l aducă pe Bute să boxeze, Lucian Bute, marele campion, să boxeze la el acasă, la Bucureşti, pot să fac eu şi am reuşit. Dacă ştiam că ăsta este costul şi că o să stau departe de copilul meu patru ani, nu aş mai fi făcut evenimentul acesta şi încă o dată, nu aş mai face nici de acum încolo”, a mai spus Elena Udrea.

Tribunalul Prahova a decis, joi, ca Elena Udrea să fie liberată condiţionat din Penitenciarul Târgşor.

