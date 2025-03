Mitropolitul Banatului către ministrul Educației: „Thanks că l-ați păstrat pe Hristos în școală!”

La ultima dezbatere națională pe proiectele de planuri-cadru pentru liceu ministrul Educației Daniel David a spus că „civilizația noastră s-a fondat pe doi piloni, știință și religie”.

Mitropolitul Banatului și-a exprimat recunoștința pentru păstrarea orelor de religie din trunchiul comun. |Foto: captură video dezbatere Ministerul Educației - Facebook

Noile planuri-cadru pentru liceu trebuie să asigure un echilibru între patru componente fundamentale ale educației: știința, religia, cultura națională și disciplinele care pregătesc elevii pentru viață, a afirmat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

Intervenția ministrului a fost urmată de un discurs al mitropolitului Banatului, care i-a spus „thanks” (mulțumesc) ministrului, „că nu l-ați scos pe Hristos din școală”.

„Cum vrem să arate absolvenții noștri, copiii când termină liceu? Am spus: buni specialiști, nivel de calificare 3-4, buni cetățeni, adică români, protectori ai democrației și oameni mulțumiți de propria viață, echilibrați psihologic. Pentru acest lucru, nouă ne trebuie un echilibru între patru componente și anume: știința și religia. Ați văzut că am fost criticat de unii că am păstrat religia, alții că este prea puțină componentă care ține de religie, dar pentru mine ambele componente sunt importante. Civilizația noastră s-a fondat pe cei doi piloni, știință și religie și ambii piloni sunt acolo.

După aceea ai componenta de cultură națională. Și ați văzut dezbaterile publice pe care le-am avut, inclusiv cu președintele academiei, când i-am spus foarte clar: putem da ore pentru elemente de cultură națională, în condițiile în care văd cultură națională. Noi n-avem geografia României, n-avem istoria României de 20 de ani, haideți să regândim istoria, să regândim geografia, să readucem gramatica la liceu, fiindcă copiii noștri nu mai vorbesc corect limba română. Și atunci da, dăm ore pentru elemente de cultură națională, să regândim modelul.

Și a patra componentă, acele discipline care ne pregătesc pentru viață și ați văzut acolo consiliere și orientare. Toți ne plângem de consumul de droguri, ne plângem de comportament alimentar nesănătos, sex neprotejat, agresivitate. Am venit cu propuneri noi legate de stil de viață sănătos”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, citat de edupedu.ro.

Replica mitropolitului Banatului către ministrul Educației: Thanks!

Mitropolitul Banatului și-a exprimat recunoștința pentru păstrarea orelor de religie din trunchiul comun printr-o replică scurtă în limba engleză, adresată ministrului Educației: „Thanks!”, a zis el și a completat: „pentru că nu l-ați scos pe Hristos din școală”.

Religia, materie la care elevii pot alege să nu participe, are de două ori mai multe ore în trunchiul comun decât Istoria, Chimia, Fizica, Biologia sau Geografia, în proiectul de planuri-cadru pentru liceu.

