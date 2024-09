Prima zi de școală. Bucuria revederii, flori, emoții și discursuri. „Mai puțin cu ochii în ecrane și mai mult să ne privim în ochi unii pe alții”

Forfotă mare la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” luni dimineața. Este prima zi de școală, iar în curte au loc ultimele pregătiri pentru întâmpinarea părinților și elevilor. Se curăță terenul de tenis, se aranjează mesele și scaunele și se delimitează terenul pentru invitați: 5A, 5B, 5C, 5E, 5F, dar și 9A, 9B și 9C.

Prima zi de școală | Foto: Bianca PREDA - monitorulcj.ro

Rând pe rând își fac apariția copii cu părinți și bunici, cu brațele pline de flori. Copiii se îmbrățișează, părinții împart impresii adunate peste vară, își fac poze în așteptarea deschiderii oficiale ale unui nou an școlar.

La ora 9, copiii își iau locul „la careu”, însoțiți de diriginți.

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2024-2025 de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” (sediul de pe Calea Turzii) a început cu intonarea Imnului Național.

„Dragi elevi, profesori, părinți, stimați invitați, este un moment plin de emoție pentru fiecare dintre noi și dintre dumneavoastră. Pentru elevii claselor a V-a le spunem «bun venit» în această clădire în care își vor desfășura ciclul gimnazial, iar pentru elevii claselor a IX-a le spunem «bun venit» în Liceul de Informatică și să sperăm că noi, atât conducerea, cât și cadrele didactice, ne vom ridica la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Liceul de Informatică este unul dintre liceele de top ale județului Cluj și nu numai. În anul școlar anterior peste 100 de elevi au fost implicați în olimpiadele școlare, concursuri, la toate disciplinele. Sunt rezultate cu care ne mândrim și cu care oarecum ne obligă și în acest an școlar să reușim să depășim, de ce nu, performanțele elevilor din anul școlar care s-a încheiat”, a declarat Silviu Cristian Rad, directorul Liceului de Informatică în cuvântul de deschidere a noului an școlar.

Prima zi de școală în Cluj-Napoca | Foto; Bianca PREDA - monitorulcj.ro

Cu ochii cât mai puțin în telefoane

„Este un moment important, plin de emoție, Liceul de Informatică însumează un număr mare de elevi, am invitat doar clasele a V-a și clasele a IX-a pentru că pentru aceste clase este un început și la finalul celor patru ani pe fiecare vă așteaptă un examen important. Pentru cei mici Evaluarea Națională, pentru voi, elevii claselor a IX-a, bacalaureatul. Când ne uităm așa ni se pare că este mult, dar o să vedeți că timpul trece foarte repede și timpul, din păcate, nu iartă. Legat de ceea ce se întâmplă în Liceul de Informatică, într-adevăr, performanța și rezultatele bune, oarecum, ne recomandă. Dar consider că, mai mult de atât, ne recomandă ceea ce încercăm să aduce în sufletele elevilor și anume tot ceea ce înseamnă o viață morală, o viață frumoasă. Fiindcă mai mult decât performanță, în orice instituție de învățământ contează prieteniile, relațiile pe care cei tineri le creează între ei. Stimați părinți, sunteți partenerii noștri în actul educațional, vă rugăm să vă implicați și dumneavoastră în educația copiilor că nu este suficient dacă ceea ce încercăm noi să facem aici la școală nu veți continua și dumneavoastră acasă (...) Succesul nu constă numai în performanță, succes înseamnă să-ți pese de cel de lângă tine și este extrem de important în lumea în care noi trăim să ne pese unii de alții, să ne implicăm unii în viața celorlalți, să ne ajutăm între noi. Acesta este cu adevărat succesul. Și mai mult decât atât, cea mai mare sau când crezi că ai pierdut timpul cel mai tare a fost atunci când m-am comparat cu alții. În viață nu trebuie să ne comparăm cu alții, trebuie să ne comparăm cu noi. Și noi să încercăm să realizăm lucruri mărețe în viața noastră. Să vă bucurați, dragi elevi, de viață, să o trăiți frumos, viața e atât de scurtă și în cea mai lungă variantă a ei. Un an școlar cu multă răbdare, cu multă blândețe, mai puțin cu ochii în ecrane și mai mult să ne privim în ochi unii pe alții. Să avem un an școlar minunat”, a mai spus Rad.

Deschiderea anului școlar la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj | Foto: Bianca PREDA - Facebook

Provocările noului an școlar

Ulterior, elevii și părinții, împreună cu un preot, au rostit rugăciunea „Tatăl Nostru”, urmată de mesajele trimise de primarului Emil Boc și Marinela Marc, șefa Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

„În fiecare toamnă, în septembrie, trăim momente de emoție în ziua începerii cursurilor, în special alături de preșcolarii și elevii care încep un nou ciclu de învățământ. Ne mirăm cât de repede a trecut vacanța, cât de mari s-au făcut copiii. Un nou început înseamnă o nouă șansă, înseamnă un drum pe care pornim cu forțe proaspete și cu nădejdea că vom reuși mai multe în acest an școlar. Ca părinți, ne propunem ca anul acesta să acordăm mai mult timp copiilor, să petrecem mai mult timp cu ei, să limităm accesul la ecrane, să-i înscriem la activități suplimentare, să facă sport, să se bucure de copilărie. Cadrele didactice, cu siguranță, își propun ca fiecare zi să fie o aventură în procesul de învățare, plină de momente memorabile, de lecții valoroase, totul din dorința de a le fi mai bine copiilor, de a-i motiva în participarea activă la procesul de învățare. Am încheiat un an școlar cu multe provocări, cu o nouă lege a învățământului preuniversitar, cu examene în cadrul cărora evaluarea s-a desfășurat digital, toate acestea generând uneori îngrijorare. Am ales să mă adresez, în primul rând, colegilor, cadre didactice, care poartă responsabilitatea educației copiilor și tinerilor noștri. Stimați colegi, odată cu începerea noului an școlar, suntem în fața unor noi provocări, respectiv, intrarea în vigoare a noului regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, a statului elevului. Este un proces plin de responsabilitate, care ridică în mod firesc întrebări în rândul societății și e de datoria noastră de a găsi cele mai eficiente mijloace pentru comunicarea permanentă cu părinții cu privire la toate elementele de noutate și a deciziilor privind organizarea procesului didactic. Fie ca începutul anului școlar să vă dea puterea să vă asumați responsabilitatea de a fi adevărate modele pentru elevii noștri, contribuind cu răbdare, creativitate și înțelegere nu numai la formarea de competențe și transmiterea de cunoștințe, ci mai ales la formarea de comportamente, la siguranța elevului în mediul școlar, la reducerea violenței și a consumului de droguri și substanțe interzise, fenomene ce provoacă din ce în ce mai multă îngrijorare în societatea noastră. Efortul cadrelor didactice nu este suficient, dacă educația oferită de școală nu este susținută de implicarea părinților”, a fost mesajul transmis de Marinela Marc, șefa ISJ Cluj, și citit de Floarea Rusa, director adjunct la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”.

Deschiderea anului școlar la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj | Foto: Bianca PREDA - Facebook

Investiții de 206 milioane euro în școlile din Cluj

„Dragi elevi, stimați părinți și profesori. Începutul unui an școlar este un moment festiv, plin de emoție și de bucuria revederii și sentimentul unui nou început. Și anul acesta am făcut tot ceea ce a fost necesar pentru crearea unor condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ. Școlile au fost dotate cu materiale didactice, echipamente digitale și echipamente pentru laboratoare. S-au realizat lucrările necesare de întreținere și reparații. În prezent, derulăm investiții de 206 milioane de euro în infrastructura educațională, cel mai mare proiect destinat educației din istoria Clujului. De ce? Pentru că viitorul Clujului se pregătește în fiecare zi prin investiția consistentă în educație. Continuăm o serie de politici publice pentru susținerea studiului și performanței: gratuități la transportul public, autobuze școlare dedicate, programul «O masă caldă» la școală. În acest an, Primăria alocă vouchere pentru elevii de clasa a III-a pentru practicarea activităților sportive și pentru cei de clasa a IX-a pentru activități culturale. În numele comunității noastre, transmit aprecierea pentru părinți și profesori și le doresc elevilor mult succes în anul școlar 2024-2025”, a fost și mesajul primarului Emil Boc și citit de Marcel Ielcean, șeful departamentului de IT din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

La finalul discursurilor, elevii, însoțiți de diriginți, și-au ocupat locul în bănci în așteptarea unui nou an școlar.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: