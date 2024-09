Majoritatea părinților, la capătul puterilor în vacanța de vară

Vacanța de vară, așteptată cu nerăbdare de copii, se dovedește a fi o provocare semnificativă pentru părinți. Un studiu recent arată că majoritatea părinților ajunge la capătul puterilor înainte de terminarea vacanței.

70% dintre părinți se simt epuizați mental sau fizic la sfârșitul vacanței de vară școlare. Foto: pixabay.com

Cercetarea, care a inclus 1.500 de părinți cu copii sub 16 ani, relevă că 70% dintre părinți se simt epuizați mental sau fizic până la sfârșitul vacanței de vară. Doar 13% dintre părinți se simt odihniți când copiii revin la școală.

24% dintre părinți au nevoie de până la două săptămâni pentru a-și reveni după vacanța de vară.

12% dintre respondenți nu-și mai amintesc când au avut ultima dată o noapte doar pentru ei.

Principalele cauze ale oboselii parentale în timpul vacanței sunt nevoia constantă de a-i ține pe copii ocupați și distrați, lipsa timpului personal, planificarea și organizarea continuă a activităților, creșterea volumului de muncă casnică, gestionarea conflictelor între frați, pregătirea meselor și zilele mai lungi petrecute în oraș.

În ciuda oboselii, 46% dintre părinți apreciază timpul petrecut cu copiii lor în vacanță. Totuși, 68% dintre ei visează la o vacanță personală pentru a se recupera după perioada intensă cu familia.

Abbey Clancy, model, personalitate TV și mamă a patru copii, citată de Mirror, subliniază importanța echilibrului: „Ca mamă ocupată, știu cât de epuizante pot fi vacanțele de vară. Deși îmi place să petrec timp cu copiii mei, este la fel de important pentru părinți să ia o pauză".

Ca răspuns la această nevoie, o companie a lansat o ofertă specială numită NOMO (Night On My Own), oferind părinților obosiți șansa de a se bucura de o noapte de relaxare departe de responsabilitățile familiale.

Joanna Kurowska, reprezentanta companiei, explică: „Datele confirmă cât de mult își doresc oamenii să se bucure de o noapte singuri, mai ales după o vară intensă. Această oportunitate de a ne deconecta poate fi un instrument puternic pentru a ne regăsi echilibrul".

Studiul mai arată că părinții ar fi dispuși să facă sacrificii „semnificative” pentru o noapte de liniște, inclusiv renunțarea la ciocolată (27%), mâncare la pachet (26%) sau alcool pentru o lună (20%).

În concluzie, deși vacanța de vară aduce multe momente frumoase în familie, ea reprezintă și o provocare semnificativă pentru părinți. Găsirea unui echilibru între timpul petrecut cu copiii și momentele de relaxare personală pare să fie cheia pentru o experiență pozitivă pentru toți membrii familiei.

