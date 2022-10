Infrastructura de cercetare în sănătate, nefolosită din cauza costurilor mari! UMF Cluj și MedFUTURE au găsit soluția pentru a fi utilizată la potențial maxim

După ce se investesc o mulțime de bani în echipamente de top, infrastructura de cercetare științifică din România rămâne nefolosită. UMF Cluj și centrul MedFUTURE reprezintă un exemplu de bune practici în privința utilizării acestei infrastructuri la potențialul maxim de inovare, în beneficiul pacienților.

Laboratoare MedFUTURE / Foto: UMF Cluj

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește investițiile publice în infrastructura de cercetare și dezvoltare (R&D). În acest context, creșterea gradului de utilizare a celor câteva centre de cercetare de ultimă generație din țară reprezintă o prioritate.

Infrastructură de cercetare științifică în domeniul sănătății - MedFUTURE / Foto: UMF Cluj

Din nefericire, chiar și echipamentele de top existente rămân adesea neutilizate la noi în țară. Infrastructura de cercetare științifică rămâne de multe ori nefolosită sau subutilizată după ce granturile de cercetare inițiale se încheie. În loc să fie în beneficiul pacienților, aceste investiții substanțiale devin, în schimb, o povară pentru instituțiile publice de cercetare, având costuri de funcționare mari.

Așa s-a întâmplat și în cazul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMF Cluj), însă laboratorul MedFUTURE a schimbat radical această situație. Rata de utilizare a acestei infrastructuri de cercetare a fost crescută cu 300% în decurs de numai un an.

Infrastructură de cercetare științifică în domeniul sănătății - MedFUTURE / Foto: UMF Cluj

Gradul de utilizare a echipamentelor, crescut considerabil într-un an

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” a fost, în 2013, beneficiara unui grant de 3,2 milioane de euro pentru achiziționarea de echipamente de cercetare specializate pentru Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată, MedFUTURE.

De asemenea, Centrul a primit un grant suplimentar de 6,8 milioane de euro din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (DG REGIO), a Ministerului Educației și a Ministerului Economiei.

Cu toate acestea, când proiectul s-a încheiat, în 2015, echipamentele specializate cumpărate cu ajutorul acestor granturi au rămas puțin folosite. În iunie 2021, de exemplu, laboratorul derula doar 20 de proiecte interne de cercetare pe tehnologia obținută prin aceste granturi - doar 20% din capacitatea sa deplină.

Însă situația s-a schimbat prin creșterea gradului de utilizare a acestei infrastructuri de cercetare cu 300% în doar un an.

Cercetare științifică în cadrul MedFUTURE / Foto: UMF Cluj

O viziune spre comercializare, cu sprijinul Băncii Mondiale

MedFUTURE servește acum drept studiu de caz la Banca Mondială pentru a înțelege cum comercializarea serviciilor de cercetare poate ajuta alte instituții de cercetare din România, și nu numai, să profite la maximum de investițiile în echipamente și infrastructură de cercetare științifică de top și să se asigure că acestea aduc beneficii publicului.

Impulsul pentru această schimbare a venit din interior. Conducerea MedFUTURE și-a dat seama că trebuie să extindă utilizarea infrastructurii și a echipamentelor de cercetare de înaltă calitate pentru a servi mai bine comunitatea și pentru a acoperi costurile de funcționare semnificative ale acestei infrastructuri.

Cercetare științifică, în cadrul MedFUTURE / Foto: UMF Cluj

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul universității și Dr. Cristina Iuga, directorul MedFUTURE, au recunoscut potențialul de a face acest lucru prin oferirea de servicii clienților din sectorul privat. Ceea ce era mai puțin clar erau cadrele juridice care reglementează utilizarea infrastructurii finanțate din fonduri publice pentru activități din sectorul privat și de unde să înceapă în ceea ce privește dezvoltarea produselor, respectarea politicilor interne și implicarea clienților.

În acest caz, ca parte a unui demers mai amplu de ajutorare a altor laboratoare și centre de cercetare din România, Banca Mondială a oferit centrului MedFUTURE asistență tehnică în vederea comercializării serviciilor, în cadrul programului „Sprijinirea inovării în regiunile românești în curs de recuperare”.

Cercetare la centrul MedFUTURE / Foto: UMF Cluj

Inițial, experții Băncii Mondiale au ajutat laboratorul să se coordoneze cu departamentele relevante din cadrul universității pentru a dezvolta procedurile juridice și financiare necesare pentru a se conforma regulilor UE privind ajutorul de stat și cerințele interne. Datorită expertizei existente la nivelul universității, echipa MedFUTURE a putut să-și dezvolte propunerea de comercializare.

Odată realizat acest lucru, MEDFUTURE a fost gata să-și definească strategia de lansare pe piață. Echipa Băncii Mondiale a ajutat în continuare în acest proces, sprijinind centrul să își ia potențiali clienți, să stabilească serviciile, prețurile și aranjamente contractuale. Nu a trecut mult până când centrul a lansat prima sa ofertă de servicii standardizate către public, potrivit worldbank.org.

Cercetare în cadrul MedFUTURE - UMF Cluj / Foto: UMF Cluj

70 de proiecte active, la MedFUTURE

Răspunsul la această ofertă standardizată a fost extrem de pozitiv, MedFUTUTRE ajungând la aproape 70 de proiecte active care utilizează infrastructura laboratorului la un an de la lansare.

Echipa MedFUTURE a semnat primul său contract în sectorul privat cu o filială românească a unei companii farmaceutice pentru a sprijini dezvoltarea de compuși noi.

în sectorul privat cu o filială românească a unei companii farmaceutice pentru a sprijini dezvoltarea de compuși noi. Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca a contractat, de asemenea, laboratorul pentru a sprijini imagistica care ajută la diagnosticarea și atribuirea tratamentului.

pentru a sprijini imagistica care ajută la diagnosticarea și atribuirea tratamentului. Mai mulți clienți din mediul academic și-au exprimat, totodată, interesul. Acești cercetători au adesea fonduri de granturi disponibile pentru a plăti pentru utilizarea infrastructurii de cercetare. Iar accesul la tehnologii de calitate superioară poate duce nu numai la îmbunătățirea cercetării, ci și la creșterea cantității de cercetări publicate în reviste de renume, promovându-le activitatea la scară mai largă.

Astfel de inițiative deblochează potențialul subutilizat, ajutând nu numai la acoperirea unora dintre costurile de mentenanță și funcționare a unei infrastructuri de cercetare de ultimă generație, ci și la crearea și furnizarea de noi produse, tehnici și servicii de sănătate care aduc beneficii economiei și populației României.

Echipamentele de top pentru cercetare științifică / Foto: UMF Cluj

Primul laborator de hemostază din regiune funcționează la UMF Cluj

De asemenea, un laborator de hemostază, primul din Nord-Vestul României, a fost înființat în cadrul Centrului de Cercetari pentru Medicina Avansata - MedFUTURE al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în colaborare cu Societatea Română de Hematologie.

Proiectul intitulat „Strengthen haemophilia care in the north and establish a national registry in Romania”, a fost finanțat de către fundația elvetiană Novo Nordisk Haemophilia Foundation și s-a finalizat în iunie 2021 prin înființarea noului laborator modern, dar și organizarea Registrului Național de Hemofilie și Tulburări Rare de Coagulare.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a impactului acestora la nivel regional, proiectul a fost desemnat proiectul anului 2022 de către Dr. Ludovic Helfgott, președintele consiliului științific al fundației.

Infrastructură de cercetare științifică în domeniul sănătății - MedFUTURE / Foto: UMF Cluj

CITEȘTE ȘI: