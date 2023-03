UBB lansează în premieră programe „world-class” de tip Executive Education, în parteneriat internațional

UBB Cluj împreună cu University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) desfășoară programul de tip executive education în cadrul căruia se vor organiza o serie de cinci module de pregătire profesională.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) împreună cu University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) desfășoară programul de tip executive education, denumit Leading and Managing Innovation, în cadrul căruia se vor organiza o serie de cinci module de pregătire profesională, conform unei tematici prestabilite și oferind la finalul întregului program o diplomă comună de absolvire.

Implementarea programelor de tip „executive education” reprezintă cea mai nouă dimensiune a ofertei educaţionale a UBB, prin inițiativa Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA).

Noua componentă este dedicată dezvoltării continue a profesioniștilor din mediul de afaceri, cu accent explicit pentru zona de mid- și senior-level executives. Lansarea acestei noi componente a fost realizată prin intermediul unui ceremonii de deschidere și a demarării primului program de acest tip, în parteneriat cu University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) din Statele Unite.

Prin parteneriatul cu UNC Kenan-Flagler Business School (UNC-KFBS), o instituție academică de top la nivel global, în special în MBA și „executive education”, UBB-FSEGA își propune să transpună în realitate unul dintre obiectivele sale strategice principale. Astfel, prin intermediul programelor de tip „executive education” în parteneriat cu UNC-KFBS se oferă cu certitudine participanților o experienţă „world-class” de dezvoltare personală și profesională, care este inovatoare, bazată pe dovezi și pe rezultate concrete (evidence-based and results-driven).

„Programele de «executive education» se adresează mai ales celor care au deja experiență în anumite ocupații (ocupația implică un ansamblu de competențe generale și specifice) și urmăresc dezvoltarea într-un termen mai scurt a unor competențe specifice existente sau noi (uneori doar a unor cunoștințe, mai ales practice, din structura triarhică a competențelor: cunoștințe declarative-procedurale-valori), necesare ca urmare a dinamicii pieței munci.

Astfel de programe sunt complementare celor deja tradiționale de MBA și se înscriu foarte bine și în logica nouă europeană a microcredențialelor (formarea unor ocupații sau competențe mai complexe prin formare modulară focalizată pe acumularea de competențe). Organizarea lor de către UBB împreună cu o universitate de referință la nivel internațional - University of North Carolina at Chapel Hill – este o garanție a succesului!”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

„Urmând viziunea noastră, primul program de tip «executive education» pe care îl oferim mediului de afaceri este unul co-branded între Universitatea Babeș-Bolyai și University of North Carolina at Chapel Hill din Statele Unite, prin intermediul facultăților de specialitate, desfășurându-se în perioada 11 martie – 1 aprilie 2023, atât la Cluj, cât și în Chapel Hill. Mai mult de atât, acest program - Leading and Managing Innovation - este susținut de către cadre didactice ale celor două universități și este dedicat managementului de top al companiilor partenere prezente în cadrul programului - NTT DATA Romania, MOL Romania, Kaufland și BCR. Prin intermediul acestui demers, introducem în premieră în mediul academic românesc componenta de Executive Education, având caracteristicile fundamentale ale acestei forme de educație și dezvoltare profesională”, a adăugat decanul FSEGA, conf. univ. dr. Răzvan V. Mustață.

De asemenea, primul program de tip executive education oferit mediului de afaceri de către UBB-FSEGA va fi urmat și de alte asemenea programe, în parteneriat cu universități „world-class” la nivel global.

