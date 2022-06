Care e situația actuală a locurilor în creșele din Cluj-Napoca? Boc: „Ar mai fi o nevoie reală de 400 de locuri”

Deși locurile în creșele clujene au fost suplimentate, problema nu a fost rezolvată. După repartizări, în Cluj-Napoca va mai exista o „nevoie reală” de circa 400 de locuri, spune Emil Boc.

Creșa Meziad din Cluj-Napoca a fost finalizată / Foto: Emil Boc - Facebook

Creșa Meziad din Cluj-Napoca a fost finalizată, iar acest lucru aduce municipiului încă 90 de locuri pentru copiii care merg la creșă.

Din 1 iulie, această creșă va fi funcțională.

„De mâine copiii pot să meargă în creșa Meziad așa cum am promis. Exact la timp și totul ca la carte. Felicitări și mulțumim întregii echipe care a lucrat aici (...) cei 90 de copii de mâine au loc în creșă și continuăm programul de construcție de creșe, încă 225 de locuri”, a spus Emil Boc într-o intervenție la o emisiune radio.

De asemenea, în momentul de față se află în diverse stadii de pregătire alte 257 locuri, după cum urmează:

Creșa Negoiu - 90 locuri

Creșa Parcul Feroviarilor - 28 locuri

Creșa Borhanci (parte a HUB-ului educațional) - 99 locuri

Creșa în Dâmbul Rotund - 40 locuri

Boc: „După repartizări, ar mai fi o nevoie reală de vreo 400 de locuri”

Astfel, în total, în Cluj-Napoca există 1487 locuri disponibile în creșe, dar nu este de ajuns. Chiar și după repartizări, în orașul de pe Someș va mai fi nevoie de încă aproximativ 400 de locuri în creșe, spune primarul:

„Lucrăm în fiecare an să construim creșe în continuare. Sper ca și cei din zona metropolitană să își intensifice eforturile și să construiască și ei mai multe creșe pentru că presiunea de acolo vine, nu de pe municipiul Cluj-Napoca. Presiunea vine de pe cei care locuiesc în zona metropolitană și nu au unde să-și ducă copiii și atunci, evident, Clujul este ultima lor soluție. Am mai spus-o, și ei sunt clujeni și ei trebuie să aibă acces la educație, de aceea noi am construit în permanență. De la 400 am ajuns la aproape 1500 de locuri în creșe în momentul de față. Și nu ne oprim.

După aceste repartizări, ar mai fi undeva o nevoie reală de vreo 400 de locuri. Asta îmi spunea la un moment dat doamna Duma Mihaela că acolo ar fi necesarul real, după ce se fac toate plecările, ieșirile, trecerile de la creșă la grădiniță. Cam 400 de locuri”, a spus Emil Boc.

Totodată, edilul spune că pentru a se putea rezolva problema lipsei locurilor în creșe, eforturi trebuie făcute și de „cei din zona metropolitană”:

„Dacă ar mai face și cei din zona metropolitană, probabil ne-am echilibra într-o perioadă destul de rezonabilă de timp. Știți bine că noi am și luat decizia aceea pentru a rezolva criza din creșe, pentru a păstra calitatea și plătim suplimentar bani din bugetul local, astfel încât să nu dăm personalul afară. (...) Am spus din primul moment, educația este prioritatea zero a orașului. Totul se construiește în jurul educației”, a declarat Boc.

