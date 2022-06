Locurile din creșele din Florești vor fi suplimentate! Primar: „Stimați părinți, nu sunt surd la nevoia voastră”

Primarul Bogdan Pivariu a anunțat că locurile pentru creșele din Florești vor fi suplimentate și i-a asigurat pe părinți că problema nu trece neobservată.

Locurile din creșele din Florești vor fi suplimentate / Foto: Bogdan Pivariu

Primarul comunei Florești a anunțat că locurile din creșele de acolo urmează să fie suplimentate:

„Suplimentăm locurile pentru creșele din Florești. Una dintre nevoile stringente în Florești sunt locurile la creșă. În cursul zilei de azi au fost anunțate numele celor admiși în prima etapă de alocare a locurilor de la creșă. Știu că sunt copilași care nu au reușit sa prindă un loc în creșă.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Aș vrea să vă asigur că fac tot posibilul ca în cel mai scurt timp să rezolvăm această problemă”, a spus Bogdan Pivariu.

Astfel, în următoarea perioadă în Florești se vor face următoarele suplimentări de locuri la creșe pentru cei ce s-au înscris pe liste:

30 de locuri vor fi alocate în următoarele câteva zile. Aceste noi locuri rezultă în urma eficientizării spațiului din actualele creșe.

100 de locuri noi urmează să fie inaugurate în noi locații până la începutul anului școlar.

500 de locuri noi vor rezulta pe parcursul anului școlar odată ce se vor definitiva lucrările care sunt deja în derulare.

Pivariu i-a asigurat pe părinți că problema lipsei locurilor din creșe nu trece neobservată și le-a spus că deja a fost suplimentat numărul de locuri cu 150% de la începutul mandatului său:

„Am planul declarat de a rezolva cât mai repede posibil această problemă. Stimați părinți cu copii de vârsta pentru creșă, vă asigur că nu sunt surd la nevoia voastră și că încercăm să fim cât mai rapizi în a rezolva această problemă.

De la începutul mandatului meu am suplimentat cu 150% numărul de locuri la creșe fată de cele care existau când am preluat atribuțiile de primar. Si vom continua să creștem locurile în creșe. Din păcate ca și toate acțiunile și această rezolvare are nevoie de timp. Dar suntem in proces de soluționare”, a adăugat primarul.

CITEȘTE ȘI: