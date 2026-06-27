Premierul interimar, Ilie Bolojan: „Deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40%”

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat că deficitul bugetar a scăzut cu 40% și că România este pe drumul cel bun.

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan: „Deficitul bugetar al României a scăzut cu 40%” | Foto: gov.ro

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus, sâmbătă, 27 iunie 2026, că execuția bugetară pe primele 5 luni din 2026 arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% și a menționat că este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce își permite.

Bolojan: „Deficitul bugetar al României a scăzut cu 40%”

„Pe direcția bună - Execuția bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată. Este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce își permite”, scris Ilie Bolojan, sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Grafic deficit bugetar România ianuarie - mai (2022-2026) | Sursă: Facebook, Ilie Bolojan

Corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli, consideră premierul interimar.

„Ca să-ți fie bine și să te însănătoșești, în prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire. (...) Suntem pe drumul cel bun. În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcționa resursele spre dezvoltare, prosperitate și servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului. Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid. Mulțumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!”, a conchis Ilie Bolojan.

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