BCR lansează Centrul Xpert Casa Cluj-Napoca: sprijin personalizat și specialiști dedicați pentru cei care vor să-și cumpere o casă (P)

Banca Comercială Română (BCR) lansează Centrul Xpert Casa Cluj-Napoca, un centru special gândit pentru cei care vor să-și cumpere o locuință și își doresc ghidaj clar, sprijin de încredere și acces rapid la informațiile care contează.

Centrul face parte dintr-o rețea națională care mai cuprinde 15 centre imobiliare deschise în principalele orașe din țară, unde fiecare client va avea alături un expert dedicat, care îl va însoți în tot procesul – de la planificare până la mutarea în noua casă.

Xpert Casa înseamnă mai mult decât o soluție de creditare – este un serviciu integrat, care răspunde la toate întrebările esențiale: cât îți permiți, ce opțiuni ai, ce documente sunt necesare și care sunt pașii de urmat. În plus, clienții primesc sprijin și în:

alegerea zonei potrivite pentru viitoarea locuință,

verificarea actelor și documentelor esențiale,

evaluarea riscurilor sau a costurilor ascunse,

diferențierea între locuințe noi și vechi,

negocierea prețului și luarea unor decizii sustenabile financiar.

Pe lângă Cluj-Napoca, centrele sunt disponibile și în: București / Ilfov, Arad, Brașov, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Târgu-Mureș, Oradea, Pitești, Ploiești, Pitești, Sibiu, Timișoara, cu acoperire extinsă în zonele adiacente. În Cluj, centrul Xpert Casa este situat pe Bulevardul Nicolae Titulesc nr. 4

„Achiziția unei locuințe vine cu multe întrebări și emoții – de la buget și documente, până la alegerile care contează pe termen lung. Xpert Casa a fost creat tocmai pentru a oferi claritate în acest proces. Este un spațiu în care clienții sunt ascultați, înțeleși și ghidați pas cu pas de specialiști care le oferă nu doar o soluție financiară, ci și încrederea că decizia luată este una potrivită pentru viitorul lor. Ne dorim ca experiențele financiare să devină un sprijin real în momentele importante din viața oamenilor.” Petru Ciurtin, Director Zonal Retail BCR

În cadrul centrului Xpert Casa din Cluj-Napoca, clienții vor beneficia de:

Un expert dedicat, care oferă sprijin personalizat pe tot parcursul procesului de achiziție;

Sprijin pentru înțelegerea bugetului, alegerea locuinței potrivite și analizarea actelor;

Acces la produse de creditare rapide, flexibile și digitale;

O linie de Contact Center dedicată, unde pot obține informații suplimentare sau suport de fiecare dată când au nevoie: 0373.514.222

