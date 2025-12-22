Strategia EGGER privind rolul de angajator pune accent pe stabilitate, echilibru și implicare socială (P)

Un angajator relevant se definește astăzi prin capacitatea de a oferi mai mult decât un loc de muncă. La EGGER, relația cu angajații este construită pe o viziune de durată, care urmărește crearea unui mediu de lucru sigur, coerent și deschis către dezvoltare, atât profesională, cât și personală.

Această viziune s-a materializat, în timp, într-un set de politici interne care sprijină sănătatea și bunăstarea angajaților, echilibrul dintre viața profesională și cea personală și implicarea acestora în comunitățile locale. EGGER tratează aceste direcții ca parte integrantă a modului său de operare, nu ca inițiative punctuale sau conjuncturale.

Măsuri concrete pentru bunăstarea și evoluția profesională a angajaților

Pachetul de beneficii oferit de EGGER reflectă o abordare matură asupra relației cu angajații. Asigurarea privată de sănătate, accesul la servicii de prevenție și recuperare, programele dedicate sănătății fizice și emoționale, transportul asigurat, flexibilitatea programului de lucru acolo unde activitatea permite, precum și sprijinul financiar acordat în momente importante din viața personală conturează un cadru stabil și predictibil.

Dezvoltarea profesională este susținută prin programe continue de învățare, de la cursuri de specializare și programe internaționale de leadership până la mentorat și inițiative de transfer de cunoștințe între generații. Investiția în educație și competențe este privită ca o investiție directă în reziliența organizației.

În același timp, EGGER promovează un stil de viață activ, prin facilitarea accesului la activități sportive, susținerea participării la competiții sau organizarea de evenimente care consolidează spiritul de echipă. Toate aceste beneficii creează un mediu de lucru în care performanța este susținută de echilibru și siguranță.

Voluntariatul, parte din identitatea culturală EGGER

Implicarea angajaților în activități de voluntariat reprezintă una dintre expresiile clare ale valorilor EGGER. De la inițiative caritabile și până la proiecte sportive, educaționale sau de sprijin în situații de urgență, compania creează constant contexte în care angajații pot contribui activ la binele comunității.

Acest tip de implicare este încurajat prin exemplele liderilor companiei, susținere logistică și recunoaștere. Participarea angajaților la aceste activități, uneori chiar alături de familiile lor, consolidează sentimentul de apartenență și transformă voluntariatul într-o experiență comună, cu impact real în afara porților fabricii.

Susținerea familiilor și a generațiilor tinere

O dimensiune importantă a strategiei EGGER ca angajator este reprezentată de atenția acordată familiilor angajaților și copiilor acestora. Compania desfășoară inițiative dedicate care includ activități recreative și evenimente menite să apropie viața de familie de mediul profesional.

În paralel, EGGER sprijină dezvoltarea tinerilor prin programe educaționale și inițiative care contribuie la formarea competențelor și la pregătirea viitorilor specialiști. Aceste acțiuni reflectă o abordare orientată spre continuitate și responsabilitate.

Prin modul în care își structurează relația cu angajații și comunitatea, EGGER demonstrează că performanța economică se poate construi pe baza unei culturi organizaționale solide, în care grija față de oameni și față de viitor rămâne un reper constant.

EGGER în România

Grupul EGGER deține din 2008 o fabrică în România, în Rădăuți, județul Suceava. Fabrica are peste 850 de angajați. În Rădăuți, sunt produse plăci de PAL brut și melaminat pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail. EGGER a investit cca. 500 milioane Euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți într-o locație de producție complet integrată și dotată cu tehnologie de ultimă generație.