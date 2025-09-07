Platat cu cardul online, cea mai utilizată metodă de achiziții din România

Plata online cu cardul a fost cea mai folosită metodă pentru achiziții în România la finalul anului 2024.

Români încep să adopte tot mai mult plata online cu cardul | Foto: depositphotos.com

Plata online cu cardul rămâne cea mai utilizată metodă de plată în România, cu aproape 70% utilizare săptămânală, la finalul anului 2024, arată rezultatele unui studiu citat de Agerpres.ro.

Românii se digitalizează treptat

Conform cercetării, transferurile bancare prin internet banking sau mobile banking au ajuns la aproape 50% din total, cu o creștere constantă în ultimii doi ani.



De asemenea, plățile cu telefonul mobil continuă să câștige teren, atât prin Google Pay, cât și prin Apple Pay, iar ponderea acestora se situează un grad de utilizare de 27%.



În același timp, plata cu numerar (cash) rămâne relativ constantă, la aproximativ 66%, însă sub nivelul plăților digitale.



Pe de altă parte, metodele emergente, precum smartwatch NFC și brățările de fitness sunt încă de nișă (cu 16%, respectiv 6% din total), dar înregistrează o ușoară creștere, indicând astfel un potențial de dezvoltare, notează realizatorii studiului de specialitate.

Cercetartea a fost realizată în 2024, pe un eșantion de o mie de respondenți din mediul urban. Următoarea ediție a studiului va fi derulată în octombrie 2025.

România, țarea cu mai multe carduri bancare decât cetățeni

Numărul total de carduri active era, la finele lui decembrie 2024, de 23,4 milioane de unități, în creștere cu 980.000 de carduri, comparativ cu sfârșitul lunii iunie 2024, arată datele centralizate de Banca Națională a României (BNR), în timp ce populația Românie a scăzut la 19 milioane de locuitori.



Dintre acestea, 16,72 milioane aveau funcție de numerar, cu 5,41 milioane mai puține în comparație cu iunie 2024.



Pe de altă parte, la 31 decembrie 2024, numărul de ATM-uri existente în România era de 10.242 (plus 13 comparativ cu iunie 2024), cel al POS-urilor se situa la 529.520 (+39.346), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunseseră la 527.277 (+38.161).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: