Lansarea volumului „Ana Blandiana. Fragmente pentru un portret” la Cluj: „Cultura a fost și rămâne o formă de rezistență și, în același timp, o cale spre libertate!”

Un eveniment de marcă dedicat literaturii și valorilor culturale a avut loc la Cluj-Napoca, unde publicul a avut ocazia să o întâlnească pe una dintre cele mai importante voci ale literaturii române contemporane, Ana Blandiana.

Un eveniment cultural de excepție a avut loc luni, 27 aprilie 2026, de la ora 18:00, în sala Auditorium Maximum din Cluj-Napoca, unde publicul a participat la o întâlnire specială cu Ana Blandiana, prilejuită de lansarea volumului „Ana Blandiana. Fragmente pentru un portret”, coordonat de Iulian Boldea.

Atmosfera a fost una profund emoționantă, marcată de discursuri care au subliniat atât dimensiunea literară, cât și impactul civic al Anei Blandiana. A debutat într-o atmosferă emoționantă, cu un moment artistic susținut de Corul de copii „Junior VIP”, care a deschis întâlnirea dedicată poetei. Recitalul a introdus publicul în tonul cald și profund al serii.

Ana Blandiana: „Cultura a fost și rămâne o formă de rezistență”

Vizibil emoționată, Ana Blandiana a vorbit despre semnificația momentului, dar și despre rolul culturii în societate:

„Nu poți vorbi în șoaptă la un asemenea prilej. Trebuie să vă mărturisesc că mă bucur, dar, în egală măsură, mă și sperie. Nu am destulă putere și imaginație ca să înțeleg pe deplin ce mi se întâmplă. Sunt profund emoționată, dincolo de mulțumirile pe care trebuie să le aduc. Această sărbătoare aparține, de fapt, tuturor celor care continuă spiritul Școlii Ardelene. Pentru că Școala Ardeleană nu este doar un moment din secolul al XVIII-lea, ci o stare de spirit care merge mai departe. Cultura a fost și rămâne o formă de rezistență și, în același timp, o cale spre libertate.”

Discursul său a fost primit cu aplauze, fiind unul dintre cele mai puternice momente ale serii.

Mesajul mediului de afaceri: „O femeie care ne inspiră”

Evenimentul a reunit și reprezentanți ai mediului de afaceri, care au transmis mesaje de apreciere pentru scriitoare. Mihaela Rus, din partea CONAF – filiala Cluj, a subliniat impactul personal și profesional al Anei Blandiana:

„Distinsă doamnă Ana Blandiana, dragi prieteni și copii artiști, sunt onorată să vă adresez câteva cuvinte din partea CONAF – femeile de afaceri.

Suntem foarte bucuroase că ați ales să transformăm această seară într-un moment de suflet pentru noi, dar și pentru oraș. În 25 martie a fost ziua de naștere a doamnei Ana Blandiana, iar eu și colegele mele o iubim și o apreciem profund. O admirăm nu doar ca scriitor, ci și ca femeie care ne inspiră.

Ne-am bucurat enorm să o putem cunoaște personal. Abia așteptăm să cumpărăm cartea, să o răsfoim și să o citim. Aș vrea, de asemenea, să îl felicit pe domnul Boldea și pe toți cei implicați în realizarea acestui volum.”

Ruxandra Cesereanu: „O arhitectă spirituală a României postcomuniste”

Dimensiunea civică a Anei Blandiana a fost evidențiată de profesorul universitar Ruxandra Cesereanu, coautoare a volumului:

„Dragă doamnă Ana Blandiana, este o bucurie și o onoare să o avem astăzi aici. Voi încerca să schițez un portret al dumneaei din perspectivă civică și etică, pentru că a fost o adevărată arhitectă spirituală a unor instituții importante din România.



Un moment esențial îl reprezintă anul 1990, când a avut loc reîntemeierea PEN Club România. Acest demers a fost dublat de implicarea în crearea Alianței Civice, organizație al cărei președinte a devenit ulterior.



Toate aceste inițiative definesc contribuția sa la reconstrucția morală și culturală a societății românești.”

Mesaj spiritual: „Omul cel tainic al inimii”

Un alt moment încărcat de semnificație a fost intervenția ÎPS Andrei Andreicuț, care a oferit o perspectivă spirituală asupra personalității Anei Blandiana:

„Iubită doamnă Ana Blandiana, din punct de vedere spiritual, sunteți o ființă de o profunzime aparte, blândă și bună. Cred că vi se potrivesc cuvintele Sfântului Apostol Petru: podoaba dumneavoastră nu este cea exterioară, ci omul cel tainic al inimii.”

Un eveniment despre cultură, memorie și continuitate

Întâlnirea de la Cluj a fost mai mult decât o simplă lansare de carte – a fost un moment de reflecție asupra rolului culturii într-o societate aflată în permanentă schimbare. Discursurile au conturat imaginea unei personalități complexe, în care literatura, etica și implicarea civică se împletesc într-un mod rar întâlnit.

Evenimentul a reconfirmat faptul că Ana Blandiana rămâne nu doar o figură emblematică a literaturii române, ci și un reper moral pentru generațiile actuale.

