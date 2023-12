Directorul TIFF, Tudor Giurgiu, impresionat de Castelul Bánffy de la Răscruci: „Domeniul e de vis. De-abia aștept să îl arătăm oaspeților și publicului de la TIFF!”

TIFF la Castelul Bánffy din Răscruci? Regizorul Tudor Giurgiu, directorului Festivalului Internațional de Film Transilvania, s-a declarat impresionat de obiectiv și a arătat că oaspeții și publicul festivalului vor avea ocazia să îl descopere.

Directorul TIFF, Tudor Giurgiu, impresionat de Castelul Bánffy de la Răscruci. FOTO: Facebook/ Tudor Giurgiu

Regizorul Tudor Giurgiu, directorul TIFF, a vizitat recent Castelul Bánffy de la Răscruci, obiectiv de care s-a declarat impresionat și despre care spune că va fi prezentat invitaților și participanților TIFF. El arată că renovarea a pus în valoare spațiile castelului, care este în sine foarte bine conservat.

„Auzisem că s-a terminat de curând reabilitarea Castelului Bánffy din Răscruci, situat foarte aproape de «fratele mai mare» din Bonțida, proiect manageriat cu succes de Consiliul Judetean Cluj. Fiind în zonă zilele trecute, am vrut neapărat să îl văd, vizita nocturnă (din păcate) a meritat din plin. Domeniul e de vis, castelul în sine e conservat foarte bine și renovarea i-a pus în valoare spațiile generoase. Te poți ușor pierde prin labirintul de camere iar priveliștea de pe terasa exterioară e superbă, îți poți imagina ușor viața la castel de la sfârșitul sec XIX, în timpul baronului Ádám Bánffy, un înfocat pasionat al artelor și mintea din spatele amenajărilor și finisajelor interioare. Bravo celor care au dus la bun sfârșit tot proiectul, de-abia aștept să arătăm domeniul oaspeților și publicului de la TIFF! PS Dacă ar fi să fiu un pic cârcotaș, cred că se mai putea lucra la partea de iluminat exterior ambiental (în spatele castelului), anumite surse sunt prea puternice și strică magia locului. Less is more always! (Mai puțin este mai mult, mereu - n. red.)”, a transmis Tudor Giurgiu, pe rețele de socializare.

Castelul atrage atenția organizatorilor de evenimente

Castelul Bánffy din Răscruci a fost inaugurat la finalul lunii trecute. La scurt timp, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a afirmat că primele evenimente au fost deja rezervat pentru anul viitor: ceremonia de absolvire a unor studenți de la Universitatea de Artă și Design. De asemenea, castelul a atras deja atenția regizorilor și ar putea deveni platou de filmare.

„Se întâmplă și lucruri bune în județ. Finalizarea reabilitării Castelului Banffy din Răscruci este un lucru care va aduce un plus de bine, vom reuși să îl introducem într-un circuit turistic și vom reuși să îl folosim pentru activități culturale, pentru activități artistice, pentru evenimente universitare. Deja avem două solicitări pentru a se organiza acolo absolvirea unor studenți de la Universitatea de Artă și Design și mai avem a doua chestiune, de la un regizor de film, care dorește să filmeze anumite cadre din film în acel castel. Ieri am avut trei solicitări, deja, pentru a fi închiriat pe parcursul anului viitor (...)”, a declarat Alin Tișe, la un post local de radio.

Șeful forului județean a mai arătat că tarifele practicate pentru închirierea castelului vor fi modice, însă chiriașii vor trebui să acopere costurile utilităților. Alin Tișe a arătat că scopul castelului nu este de a face profit, ci de a fi folosit de publicul larg.

Castelul Bánffy din Răscruci și-a recăpătat strălucirea. Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de restaurare, conservare și punere în valoare a ansamblului monument istoric Castel Bánffy din localitatea Răscruci, comuna Bonțida. După doi ani și jumătate de muncă și o investiție de circa 11,5 milioane de euro, castelul a fost inaugurat.

Ce lucrări s-au desfășurat la Castelul Bánffy?

Lucrările au vizat atât zidurile interioare și exterioare ale castelului, compartimentările, finisajele, instalațiile de utilități, cât și componentele artistice, precum tâmplăriile, ornamentica, finisajele din lemn și lemn pictat, mobilierul, șemineul, sobele de teracotă, vitraliile, inscripțiile etc.

Pentru valorificarea obiectivului la potențialul său maxim și pentru transformarea acestuia într-un Centru Cultural reprezentativ pentru județ, etajul castelului cuprinde o bibliotecă/mediatecă, o sală multifuncțională pentru activități culturale, o sală de curs de mici dimensiuni, un birou de cercetare și unul administrativ, precum și grupuri sanitare. În ceea ce privește subsolul imobilului, acesta include un spațiu expozițional.

De asemenea, investiția a constat și în restaurarea parcului castelului, o componentă importantă fiind reprezentată de amenajarea lacului din incintă. Astfel, a fost construit un ponton din lemn, au fost refăcute porumbarul din mijlocul lacului și fântâna arteziană, a fost edificat un pod peste canal, respectiv alte două poduri pentru șanțul de evacuare a apei lacului, fiind amenajate și accesele auto și pietonale. Totodată, au fost realizate lucrări de amenajare peisagistică și de plantare de arbori. Mai mult, au fost consolidate și alte trei imobile care au destinația de clădiri conexe necesare deservirii castelului.

