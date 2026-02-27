Anunț - Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare, ridicate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Astfel:autovehiculul marca Volkswagen, de culoare roșu, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nădășel nr.29; autovehiculul marca Ford Mondeo, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Calea Someșeni nr.10, autovehiculul marca Volkswagen, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Gheorghe Dima nr.33; autovehiculul marca Renault, de culoare gri/crem, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nirajului nr.20 ; autovehiculul marca Volkswagen , de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat strada Nădășel nr.29; autovehiculul marca Mercedes Benz, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare 6271 ZD 27, aflat pe strada Nădășel nr.29.