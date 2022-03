Stații noi de încărcare pentru mașinile electrice, la Cluj Arena

Consiliul Județean Cluj va amenaja 10 noi stații de încărcare a mașinilor electrice în parcarea de la Cluj Arena.

Consiliul Județean Cluj a aprobat luni, 7 martie, un proiect de hotărâre ce prevede amplasarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la Stadionul Cluj Arena din Cluj-Napoca.

„Inițiativa are un impact major și este extrem de importantă deoarece contribuie atât la îmbunătățirea calității aerului și a vieții locuitorilor din municipiu, cât și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Este o continuare firească a investiției pe care am făcut-o la Cluj Arena, stadionul emblemă al Clujului și al întregii Transilvanii, unde funcționează deja o stație de reîncărcare în parcarea subterană”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Proiectul prevede instalarea a 10 stații de reîncărcare, crearea a 20 de puncte de reîncărcare și a unui număr de 20 de locuri de parcare. Puterea instalată aferentă unei stații va fi de 72 kW, pentru opt dintre ele, și 97 kW, pentru două stații, rezultând un total de 770 kW.

În valoare totală de 2.564.831 lei, cu TVA inclus, proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Câte stații sunt acum în oraș?

Cluj-Napoca este doar al patrulea oraș din țară la numărul de stații de încărcare pentru mașinile electrice, cu circa 40 de stații. În București se află cele mai multe stații de încărcare pentru mașinile electrice, numărul acestora fiind de aproximativ 200. Timișoara și Constanța au sub 50 de stații.

„Numărul de locuri de parcare aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, destinate autovehiculelor electrice este de 62, din care 43 sunt echipate cu stații pentru încărcarea mașinilor electrice. Conducătorii auto care parchează/staționează pe locurile special amenajate, destinate autovehiculelor electrice, marcate și semnalizate prin indicatoarte rutiere cu adiționalele „cu excepția autovehiculelor electrice”, precum și „atenție se ridică autovehiculul” pot fi sancționați cu amendă cuprinsă între 580 și 725 lei, cu posibilitatea luării măsurii tehnico-administrative de ridicare a autovehiculului”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.

În documentele din cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca 2021-2030 se arată că la nivel național este evidențiată o creștere rapidă a numărului vehiculelor electrice. Astfel, începând cu anul 2018, numărul acestora a crescut de mai mult de patru ori, mai exact de la 710 vehicule înmatriculate în 2018, la 3.134 înmatriculate în 2020.

Noi stații de încărcare la Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca va amplasa mai multe stații de încărcare pentru mașinile electrice în oraș, anul acesta. Emil Boc a spus care sunt locațiile vizate.

„Am ascultat, am făcut un schimb de argumente și de acolo a ieșit un schimb de idei bune pe care le promovăm. A fost discuția, de exemplu, despre stațiile de încărcare pentru mașini electrice. Am văzut această propunere, am inclus-o în proiectul de buget și vreau să vă spun că deja avem stabilite locații, fără a ne limita la acestea: pe strada Plevnei la intersecția cu Branului, pe Anton Pann în zona benzinăriei LukOil, Calea Baciului (vis-a-vis de benzinăria Petrom), în parcarea de la Sala Polivalentă, în parcarea din Lomb de la CREIC, în parcarea din Piața Mihai Viteazu sau la restul parkingurilor pe care Primăria Cluj-Napoca le are, unde încă nu sunt stații pentru încărcarea mașinilor electrice: Primăverii, Mehedinți, Negoiu, Băișoara și pe Fabricii.

Va fi un studiu de fezabilitate care ne va spune exact locațiile. Acestea sunt primele pe care le avem în vedere, dar și altele. E o discuție bună care arată și susține din ambele perspective direcția verde nepoluantă”, a spus primarul Emil Boc.

