Administrație

500 de lei, bani de alimente pentru clujeni. Emil Boc: „Încă mai pot fi depuse cereri”.

Primarul Emil Boc a anunțat că clujenii cu venituri mici încă mai pot depune cereri pentru a primi 500 de lei prin Progamul Alimente.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în aceste zile, mii de clujeni au beneficiat de 250 de lei, pe card, în cadrul Programului Alimente

„Este vorba de programul cu 500 de lei de sprijin pe întregul an petru aproximativ 10.000 de clujeni, care o duc mai greu


Banii pot fi primiți de

  • pensionari cu venituri reduse
  • șomeri
  • persoane cu handicap grav sau accentuat
  • oameni care beneficiază de venituri de incluziune

Cei care nu ați depus cererile puteți să o faceți și veți primi, în integralitate, suma de 500 de lei pe card. Dragi clujeni, ori de câte ori aveți ocazia să faceți un bine vă invit și vă rog să faceți. Ceea ce pentru dumneavoastră poate reprezenta foarte puțin, pentru alții înseamnă foarte mult. Doar împreună, cu ajutor și sprijin reciproc putem fi o comunitate puternică și solidară”, a conchis Emil Boc.


CITEȘTE ȘI:

500 de lei pentru alimente. Peste 9.000 de clujeni vor putea depune cereri începând de luni

Emil Boc a anunțat când va fi deschis căminul de vârstnici „Sfântul Vasile cel Mare” din Cluj-Napoca

