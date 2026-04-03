500 de lei, bani de alimente pentru clujeni. Emil Boc: „Încă mai pot fi depuse cereri”.

Primarul Emil Boc a anunțat că clujenii cu venituri mici încă mai pot depune cereri pentru a primi 500 de lei prin Progamul Alimente.

Clujenii cu venituri mici pot primi 500 de lei prin Programul Alimente

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în aceste zile, mii de clujeni au beneficiat de 250 de lei, pe card, în cadrul Programului Alimente.

„Este vorba de programul cu 500 de lei de sprijin pe întregul an petru aproximativ 10.000 de clujeni, care o duc mai greu.

Banii pot fi primiți de

pensionari cu venituri reduse

șomeri

persoane cu handicap grav sau accentuat

oameni care beneficiază de venituri de incluziune

Cei care nu ați depus cererile puteți să o faceți și veți primi, în integralitate, suma de 500 de lei pe card. Dragi clujeni, ori de câte ori aveți ocazia să faceți un bine vă invit și vă rog să faceți. Ceea ce pentru dumneavoastră poate reprezenta foarte puțin, pentru alții înseamnă foarte mult. Doar împreună, cu ajutor și sprijin reciproc putem fi o comunitate puternică și solidară”, a conchis Emil Boc.

