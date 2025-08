După fluierul final, direct spre Gruia! Tidiane Keita, noul transfer al CFR-ului

Tidiane Keita (28 de ani) nu a mai stat pe gânduri! La scurt timp după înfrângerea cu UTA Arad, mijlocașul francez a confirmat că pleacă de la Petrolul și se alătură lotului CFR-ului.

Tidiane Keita nu a mai stat pe gânduri! La scurt timp după înfrângerea cu UTA Arad, mijlocașul francez a confirmat că pleacă de la Petrolul și se alătură lotului CFR-ului. | Foto: FC Petrolul Ploiești- Facebook

Keita merge de la Petrolul la CFR Cluj în schimbul sumei de 400.000 de euro, potrivit gsp.ro.

„A fost o onoare pentru mine să se intereseze de mine un club atât de mare precum CFR”

„Am avut meciul în mână, am avut două ocazii mari. Două ocazii ale lor au făcut ca punctele să meargă la ei. Câteodată, fotbalul este foarte nedrept, trebuie să ținem capul sus și să observăm că nu am făcut un meci prost. Nu e vorba că sunt supărat pe greșeli, ci despre modul în care reacționezi după aceste greșeli. Important este să găsești soluții. A fost greu la început, au fost zile grele, dar am dat tot ce am putut la Petrolul.

A fost o onoare pentru mine să se intereseze de mine un club atât de mare precum CFR, care a fost campion 5 ani la rând. Da, am spus da! Când se interesează CFR, nu trebuie să aștepți, ci să spui da! Totul a fost foarte rapid.

Încercam să mă concentrez pe meciul ăsta. Au fost momente emoționante. Acum, după meci, putem să vorbim. Nu știu exact când voi merge acolo, poate mâine sau poimâine. Impresarul meu are detaliile”, a declarat Keita.

Keita, adus ca înlocuitor pentru Muhar. Transferul lui Edjouma a picat

Până să ajungă, vara trecită, la Petrolul Ploiești, Tidiane Keita a evoluat inclusiv la ligile inferioare din Franța, bifând prezențe pentru formații precum Toulouse B, Albi, Colomiers, Orléans și Dunkerque. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, mijlocașul francez este evaluat la peste 650.000 de euro, ce mai ridicată cotă a carierei sale.

„Feroviarii” au grăbit discuțiile pentru aducerea lui Keita după accidentarea gravă suferită de Karlo Muhar, în meciul cu Lugano. Croatul va sta pe margine cel puțin o lună, iar CFR Cluj avea nevoie urgentă de un jucător la mijlocul terenului.

În plus, clubul din Gruia catuă deja de câteva săptămâni un mijlocaș central. Transferul lui Malcom Edjouma a fost în discuții avansate, dar a căzut în cele din urmă, ceea ce a dus la intensificarea negocierilor pentru Keita.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: